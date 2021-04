Cum arată acum actrița Daniela Anencov, alias clovnul HAPCIU

Milioane de copii și părinți au aplaudat-o pe Daniela Anencov, „mama” lui Așchiuță. Actrița a bucurat generații de copii și pe scenele teatrelor Ion Creangă și Excelsior, iar mai apoi a fost clovnul Hapciu din “Ba da, Ba nu!”.

Daniela Anencov a împlinit pe 19 ianuarie frumoasa vârstă de 79 de ani și, deși anii i-au încarcat buletinul, este în continuare o femeie frumoasă, plină de optimism, dornică de stat la taclale și depănat de amintiri. Trăiește la Paris, unde își duce viața departe de publicul care a îndrăgit-o, dar vine des în România.

„Acum Daniela e o bunicuță respectabilă, tonică și spumoasă, care face naveta între nepoții săi, împrastiați pe două continente: la Paris – fiul Andreei, față cea mare a Danielei și, respectiv, la New York, unde o întâmpină, în fiecare an, nici mai mult nici mai puțin decât 3 nepoți, de la Alexana, fata să cea mică. În rest – dacă mai ramâne vreun rest! – Daniela se bucură de micul său Paris de acasă, unde are o mulțime de prieteni și, firește, de amintiri”, a spus Marina Almășan, după ce a întâlnit-o pe Daniela Anencov, în Orașul Luminilor.







Și în 2020, Marina Almășan a avut deosebita plăcere de a lua legătura cu îndrăgita actriță, care i-a povestit, într-un interviu la distanță, cum a prins-o pandemia în Paris. „Marina Almășan : – Ce-ar spune, oare, clovnul HAPCIU, daca s-ar intalni fața-n față cu Coronavirusul ? Daniela Anencov : – “Esti urât de toata lumea, NU TE VREAU ! Nu mi-e frica de tine ! Am credință, curaj si umor ! HAI … HAPCIU DE AICI !!!” (sursa)

Daniela Anencov a mărturisit că nu apucă să se plictisească. „Citesc, ascult, vizionez, gătesc și aștept ora 20.00! Ca și vecinii, ieșim la fereastră și aplaudăm. Mă ia valul de emoție și de solidaritate, aplaud și strig BRAVO, pentru toate cadrele medicale implicate un bătălia cu moartea.”, mărturisea actrița în martie 2020.







Actriţa a rămas în memoria nenumăratelor generaţii drept “mama” păpuşii Aşchiuţă, dar şi ca interpretă a clovnului Hapciu, la emisiunea “Ba da, Ba nu”, prezentată de Anca Ţurcaşiu şi Dan Bitman în anii 90.