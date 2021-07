Cum arată acum și cu ce se ocupă Soso, primul câştigător Big Brother

Vă mai aduceți aminte de Sorin Fişteag? Numele lui poate nu vă spune nimic. S-a prezentat drept Soso atunci când a intrat în casa Big Brother.

Soso e tânărul din Reşiţa care, în anul 2003, a câştigat prima ediţie Big Brother România. Avea, atunci, 22 de ani şi era student la medicină, în Timişoara. A impresionat publicul în special prin modestie, bun simţ şi prin charisma sa.

Cei mai mulţi dintre noi îşi amintesc, probabil, tunsoarea sa british şi felul în care spunea „Oh, Doamne!”. Faima câştigată odată cu Big Brother nu a fost un ţel pentru Soso. A preferat să-şi continue studiile şi să-şi urmeze propriile vise.

Sorin Fişteag este medic în Germania. Lucrează ca specialist în medicină internă, într-un spital din Dusseldorf.

„Imediat după ce am terminat facultatea în 2006, am lucrat 4 ani în domeniul farmaceutic în România. (…) În domeniul farmaceutic, însă, mi-a lipsit chestia asta: contactul cu pacienţii, munca de medic în sine. România, pe atunci, nu îmi oferea condiţiile care să îmi fi dat mie posibilitatea să devin medic. Adică pe salariul care era pe atunci ar fi însemnat ca părinţii mei, ca mama mea să mă ţină în continuare pentru încă 10 ani de zile. Ar fi fost imposibil pentru mine. De asta am mers în domeniul farmaceutic. Ştiam că am un salariu decent. Şi, după aceea, când presiunea a devenit prea mare, am zis: „Ok, trebuie să încerc să fac ceva, pentru meseria asta am învăţat, pentru asta m-am pregătit.”, a povestit el într-un interviu acordat colegei lui de platou din 2003, Alida Mocanu, în prezent jurnalist Digi24.

Călătoreşte mult, este extrem de pasionat de arta contemporană şi de modă şi caută fericirea în lucrurile simple, cele care contează de fapt cel mai mult.

Tânărul s-a schimbat radical şi acest lucru se poate vedea din imaginile postate pe reţelele sociale. Au trecut aproape 20 de ani de la Fratele cel Mare, emisiunea care a ţinut milioane de români în faţa televizoarelor, timp de 112 zile. Soso este neschimbat. Isteţ, cu un umor aparte şi la fel de modest în felul în care se raportează la ideea de celebritate.