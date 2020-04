Cum arată acum terasa casei Danei Rogoz după ce a reușit să o termine de amenajat

Mai are câteva săptămâni până naște dar nu stă locului niciun pic. Este vorba de actrița și vedeta de televiziune Dana Rogoz care trebuie să nască în jurul datei de 15 mai dar ea este foarte activă și face o mulțime de lucruri. Pe lângă faptul că are grijă de fiul ei Vlad și citește povești pe rețelele de socializare ajută cum poate și decorează prin casă.

Printre interviurile pe care le dă la radio și televizuni, filmulețele pe care le face pentru prieteni, blogul ei, poveștile pe care le citește pentru copiii de pe rețelele de socializare, grija pentru fiu și soț sau merge la vizitele la medic Dana Rogoz și-a mai găsit de făcut ceva.

După ce a amenajat camera fiului ei și a fetiței care va veni pe lume s-a apucat și a amenajat și terasa casei pe care o are. Puțini sunt cei care știu că Dana și soțul ei Radu Dragomir şi-au achiziţionat, în urmă cu șapte ani ani o casă veche, construită în anul 1900, într-un cartier central din Capitală, mai exact în zona Grădina Icoanei. Imobilul nu a costat foarte mult, însă renovarea a fost una anevoioasă.

Nerăbdători să locuiască în noul cuibuşor cei doi soți s-au mutat în partea de casă care a fost terminată prima oară. “Am început să aranjăm casa după ideile noastre şi pot spune că a durat destul de mult, pentru că lucrările merg greu. Am ajuns în punctul în care ne dorim să terminăm cât mai repede. Vrem să o mobilăm aşa cum visăm noi. Am moştenit ceva mobilă veche de la bunica mea”, ne povestea Dana Rogoz. Casa cu un etaj are o mansardă, două dormitoare, un living, un birou şi camera lui Vlăduţ. “N-a costat extraordinar de mult.

A fost o casă veche pe care noi am renovat-o. Am luat-o imediat după ce ne-am căsătorit. A fost prima noastră investiţie şi e prima mea casă. Câştig salariu de la 8 ani şi deci am investit în reparaţii tot ce am câştigat în 21 de ani. Apreciez foarte mult casele de la 1900, am încercat să păstrăm parchetul original, lemnul vechi al casei, cărămizile. Nu e o casă de milionari, dar e spaţioasă”, a mai povestit actrița care abia acum a ajuns să-și amenajeze și termine terasa. Dana Rogoz a publicat câteva imagini cu terasa gata care are printre altele un leagăn, flori, așa cum și-a dorit-o.