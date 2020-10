Prima imagine cu Alexandra Dinu în noul proiect TV

În an de pandemie, când majoritatea proiectelor sunt puse pe stop, iată că Alexandra Dinu are un angajament care va avea succes. Și nu este vorba de un film, ci de o emisiune de televiziune. Căci vedeta a acceptat să facă parte din echipa de jurați ai unei emisiuni celebre de talente.

După vestea că Mihai Petre va ieși din juriul emisiunii de succes din care a făcut parte, iată că au început filmările pentru noul sezon al showului. Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu s-au întâlnit cu Alexandra Dinu în vârstă de 39 de ani, noua jurată a emisiunii care arată deosebit, fiind machiată de profesioniști și îmbrăcată cu mult bun gust. Primele filmări au avut loc deja în Moldova și fermecătoarea actriță și-a luat deja locul în juriul lângă ceilalți trei colegi.

Smiley și Pavel Bartoș sunt deja încântați că au început filmările pentru cel de-al unsprezecelea sezon al emisiunii de talente ce va putea fi văzut anul viitor pe micile ecrane. Cât despre Alexandra Dinu, vedeta s-a întors după 20 de ani la același post unde a prezentat în 2000 emisiunea “ProMotor”, însă înainte debutase că prezentatoare la postul național de televiziune cu emisiunea Trupa DP2. Iată că după ce a fost colegă cu Cătălin Măruță, acum lucrează cu Andra, soția prezentatorului. “Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba!”, a spus vedeta.