Cum arată apartamentul Danei Rogoz, pe care actrița l-a renovat recent

Dana Rogoz a împărtășit cu fanii săi imagini dintr-un apartament pe care l-a renovat recent. Actrița s-a implicat foarte mult în designul interior al locuinței, iar rezultatul este unul spectaculos.

În urmă cu câteva zile, Dana Rogoz a postat pe rețelele de socializare o imagine din living, unde urmărea un film la videoproiector. Actrița le-a dezvăluit fanilor săi că apartamentul a fost renovat și reamenajat după bunul său plac.

„Seara de filme, într-un apartament pe care l-am renovat și amenajat de curând, așa cum mi-am dorit. Bine, nu sunt clanțele montate la uși, nu a ajuns oglinda, nici comoda, nu am găsit fotoliul ideal, dar îmi e extrem de drag deja. ❤️”, a scris vedeta pe Instagram.

Dana Rogoz a păstrat parchetul vechi și mobila veche, pe care le-a recondiționat.

Vedeta va locui aici cu familia sa pentru o scurtă perioadă de timp. „Vom locui o scurtă perioadă, cât timp va fi mansarda noastră în renovare. Acum dormim doar din când în când în apartamentul acesta. Apoi va fi locuit de niște prieteni foarte apropiați nouă.”

„Tocmai ce am trecut pe la apartamentul pe care l-am renovat recent și, pentru că am văzut că v-ați arătat foarte interesați de amenajarea lui, am zis să vă mai arăt un alt unghi al său. Oglinda este cea mai nouă cumpărătură, așa că încă nu este așezată în poziția ei finală. Va fi puțin înclinată, cât să te poți vedea în ea, dar în același timp va reflecta lumina naturală care vine de la fereastra din fața ei. Da, am ținut foarte mult să păstrăm sobele originale, parchetul și tâmplăria casei. Renovările și amenajările caselor vechi mă fac foarte fericită”, a mai transmis Dana Rogoz.

Casa decorată de actriță este în stil neoromânesc. Camerele sunt foarte înalte, având o înălțime de 3,5 metri. Apartamentul se află într-o casă veche din București.