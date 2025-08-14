CUM ARATĂ CAMERON DIAZ LA 52 DE ANI, FĂRĂ OPERAȚII ESTETICE

Cameron Diaz a fost surprinsă recent pe străzile din New York, complet nemachiată, îmbrăcată lejer într-un outfit „double denim” și zâmbind relaxată.

Actrița în vârstă de 52 de ani a ales confortul în locul glamourului cu care ne obișnuise altădată.

Cu părul prins simplu și o pereche de ochelari cu rame aurii, vedeta părea mai degrabă o newyorkeză obișnuită, ieșită la o plimbare de duminică.

După ani buni în care s-a ținut departe de camerele de filmat, Diaz a revenit în atenția publicului cu un nou film – Back in Action – dar nu și-a reluat lookul glam cu care ne-a obișnuit în anii 2000. Din contră, vedeta e imaginea seninătății și a acceptării naturale a trecerii timpului.

Puțini știu că Diaz a cochetat, în urmă cu mai bine de un deceniu, cu botoxul. Dar a fost o aventură scurtă. „Am încercat o dată, doar un strop, dar mi-a schimbat fața într-un mod atât de ciudat încât am zis: «Nu, nu vreau să arăt așa»”, a declarat actrița într-un interviu din 2014 pentru Entertainment Tonight.

De atunci, Cameron a devenit o susținătoare vocală a frumuseții naturale și a îmbătrânirii fără artificii. „Prefer să-mi văd fața îmbătrânind decât să nu o mai recunosc deloc. Ridurile mele înseamnă că am zâmbit toată viața”, a adăugat ea cu dezarmantă sinceritate.

De altfel, Diaz a vorbit deschis și despre o operație estetică pe care a fost nevoită să o facă – o rinoplastie, dar strict din motive medicale, după un accident de surfing care i-a afectat nasul.

