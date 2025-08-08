CUM ARATĂ CASA ÎN VALOARE DE 600.000 DE EURO ACHIZIȚIONATĂ DE SIMONA HALEP

Simona Halep și-a achiziționat o vilă impresionantă în valoare de 600.000 de euro situată într-un complex de lângă București.

Conform informațiilor furnizate de gsp.ro, Simona Halep a luat decizia de a achiziționa o casă în cadrul complexului exclusivist National Golf & Country Club, situat în localitatea Niculești, la nord de București. Sportiva a cumpărat o vilă cu o suprafață construită de 255,4 metri pătrați. În acest moment, Simona Halep practică golf în acel complex, o pasiune pe care a dezvoltat-o în perioada de suspendare ca urmare a acuzației de dopaj.

Simona Halep a vorbit acum ceva timp despre noua ei pasiune, golful, precum și despre decizia de a achiziționa o casă exact lângă un teren de golf profesionist aflat în apropiere de București.

„M-am hotărât să cumpăr o casă, o căsuță aș putea să spun. Mi-am dezvoltat pasiunea pentru golf. Mă bucur tare mult că putem şi în România, lângă București, să avem un teren de golf cu toate facilitățile”, a spus Simona Halep citată de as.ro.

Sportiva a mărturisit că se simte mult mai relaxată în mijlocul naturii, mai ales după ultimii ani care au fost foarte dificili din punct de vedere profesional.

„Stând în natură, văzând atâta verdeață, mă ajută tare mult să-mi relaxez mintea, pentru că au fost ani foarte grei în tenis. Trăiesc fiecare zi cu multă bucurie și încerc să descopăr lucruri pe care nu le-am facut nicioadată. (…) Retragere fericită, viață fericită. Cam așa e şi la mine. Obiectivul meu e să trăiesc în prezent”, a declarat Simona Halep, pentru AntenaSport.

Sursa: Tabu.RO