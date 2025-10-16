CUM ARATĂ CASA MINODOREI. ARTISTA REFUZĂ SĂ FACĂ TREBURILE CASNICE

Minodora le-a dezvăluit prietenilor virtuali cum arată casa în care locuiește alături de fiul și soțul ei.

Artista și-a redecorat casa și este foarte multumită de rezultate.

Minodora a optat pentru un stil vibrant, optimist și plin de viață, care reflectă perfect personalitatea sa. Noul design interior îmbină influențe africane și cubaneze cu accente vintage, scrie click.ro.

Culorile puternice, obiectele artizanale și detaliile tribale creează o atmosferă caldă și energică. Minodora a prezentat fanilor livingul, bucătăria, dormitorul și un dressing impresionant.

Livingul și bucătăria sunt decorate cu covoare viu colorate și accesorii cu tematică africană. Dormitorul se remarcă prin pereții verzi și un iluminat ambiental sofisticat, realizat cu benzi LED și lustre elegante.

În dressing sunt expuse colecții de pantofi, parfumuri și produse de machiaj.

„Casa mea, care este încărcată cu pace și multăăă culoare de această dată. În curând vă arăt cum am decorat livingul în stil Cuba, stil african… culoare, viață și bucuria faptului că ne-am trezit și suntem sănătoși!”, a scris Minodora pe rețelele sociale.

Minodora a stârnit controverse printre gospodinele de pe Facebook cu declarații neașteptate în ultimul său interviu.

Ea a subliniat importanța curățeniei mâinilor și a evitării treburilor casnice. Declarațiile ei au stârnit dezbateri aprinse pe rețelele de socializare, multe gospodine fiind surprinse de abordarea sa neconvențională.

După ani de muncă intensă, Minodora simte că și-a câștigat dreptul de a trăi ca o divă în propria casă. Surprinzător pentru unii, dar încurajator pentru alții, artista nu își împarte timpul cu treburile casnice și a mărturisit că prioritatea ei este să savureze fiecare moment al zilei.

Minodora a mărturisit că, datorită succesului său financiar, a renunțat la treburile casnice în ultimii 25 de ani. Susținută de soțul ei, care o protejează de orice distragere a atenției înainte de concerte, artista se bucură de diminețile relaxate, subliniind că își va urma întotdeauna dorințele.

