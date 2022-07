Cum arată Cătălin Scărlătescu după ce s-a întors din America Express

Cătălin Scărlătescu și partenera sa, Doina Teodoru, s-au întors în România din America Express. Cei doi au mers pe Drumul aurului, o aventură plină de provocări inedite.

Chef Scărlătescu a ajuns acasă la momentul perfect, întrucât pe data de 20 iulie a împlinit 50 de ani. Cu această ocazie, el a avut grijă să nu-și neglijeze fanii, mai ales după săptămâni de absență din cauza filmărilor.

Cătălin Scărlătescu și-a aniversat ziua de naștere

Cătălin Scărlătescu a publicat o fotografie pe contul său de Instagram, în care apare alături de un indicator al unei străzi. Materialul foto a strâns o mulțime de reacții pozitive din partea fanilor bucătarului.

„De ziua mea…mi-am luat stradã! 😂”, a transmis Cătălin Scărlătescu, în descrierea fotografiei publicate pe pagina sa de Instagram.

Se pare, astfel, că chef-ul Cătălin Scărlătescu este în cea mai bună formă, chiar și după competiția și aventurile prin care a trecut.

A reușit să slăbească 50 de kilograme

Chef Cătălin Scărlătescu ne-a uimit cu pierderea în greutate. Acesta a slăbit 50 de kilograme după ce a fost provocat chiar de Gina Pistol în timpul emisiunii ”Chefi la cuțite”. A renunțat la pâine, prăjeli și dulciuri și face mișcare.

„Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete. Așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, rosii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde”, a explicat Scărlătescu.

„Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete”, a mai spus el.

Bucătarul nu s-a aflat la prima încercare de a slăbi: „Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”.