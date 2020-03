Cum arată Dana Rogoz însărcinată în şase luni! Nici nu zici că e gravidă

Se ştie deja că fosta Abramburica este însărcinată pentru a doua oară, iar de data aceasta va deveni mamă de fetiţă, ea mai având un băieţel! Dana Rogoz este la cei 34 de ani foarte activă şi nici măcar nu se observă că ar fi însărcinată.

Anul 2020 pare să fie unul important pentru Dana Rogoz, care la 34 de ani va deveni mamă a doua oară. Ea şi soţul ei, regizorul Radu Dragomir sunt în al nouălea cer de fericire, având în vedere că actriţa este şi nominalizată la premiile Gopo pentru cel mai bun rol feminin din pelicula „Mo”. Mai mult, Dana joacă în câteva piese de teatru, fiind foarte activă în tot ceea ce face, mai ales că se ocupă atât de afacerile ei cât şi de blogul ei şi de fiul ei Vlad. Chiar dacă este însărcinată în 6 luni, Dana nu arată ca o graviduţă. Şi asta pentru că nu a luat prea multe kilograme în ce-a de-a doua sarcină.

Marţi seara ea a fost prezentă la premiera peliculei „Urma”, regizată de Dorian Boguţă şi nici măcar nu se vedea că avea burtică de graviduţă. Vedeta ne-a povestit că se simte foarte bine şi că nu are greţuri, fiind mai bine ca la prima sarcină.

„Nu am avut niciun fel de grețuri, nicio poftă, aproape că nici nu mai cred în poftele astea de gravidă despre care se mai povesteşte. La recomandarea medicului meu am stat mai potolită în privința efortului și activităților, dar fac mișcare, merg destul de mult pe jos, călătoresc foarte mult. Am putut să și joc în piesele de teatru, am zburat și cu avionul, am mers foarte mult. Nici măcar nu mi-am schimbat garderoba, nu am purtat haine de graviduţă” ne-a declarat Dana Rogoz.

Vedeta acceptă toate invitaţiile care i se fac la evenimente mondene şi în curând o vom vedea şi la Premiile Gopo, pe 24 martie, la Teatrul Naţional.