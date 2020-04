Cum arată fiica Andreei Berecleanu și ce spune mama ei despre ea

Fosta știrista este foarte mândră de copiii ei, Petru și Eva Zahaerescu, pe care îi iubește ca pe ochii din cap. Zilele trecute Andreea Berecleanu a publicat un mesaj emoționant despre fiica ei, care s-a făcut o domnișoară sexy și simpatică. Tabu îți oferă și carteva imagini cu fiica fostei știriste cu Andrei Zaharescu.

“Doarme mai mult dimineața, mai ales în perioada asta. Și când se trezește din somn, are trăsături de fetiță, odihnită și pusă pe glume. Ieri, la masa de prânz, i-am surprins exact această liniște. Și am rugat-o să privească fix în camera telefonului, ca și cum m-ar privi pe mine. M-a ascultat, deși îi era atât de foame și de poftă de tot ce era bun pe masă. Și am surprins fata de aproape 19 ani, dar cu sufletul fetiței mele. Un dar neprețuit în ziua de Paști. Mulțumesc, Eva”, a scris Andreea Berecleanu pe contul ei de socializare.

Vedeta și-a mutat pentru o perioada fiica la Londra și declara la vremea aceea că „prioritari copiii sunt pentru mine. Surprinzător! Am luat o decizie foarte rapidă. Am hotărât împreună, de comun acord, în clasa a şasea am mutat-o pe Eva din sistemul de stat în sistemul privat. În ultimii doi ani de liceu am hotărât că este mai bine că ea să fie îndrumată de către profesorii din Marea Britanie. Ultimii doi ani de liceu o să îi facă acolo pentru că oricum acolo va urmă universitatea. Vorbeşte foarte bine limba engleză. Eva are 17 ani (acum are 19 ani). Este foarte responsabilă, este matură. Sper că Londra să o ajute să descopere altfel de lumi, altfel de oameni”, a spus Andreea Berecleanu