Cum arată iubitul Iuliei Albu și ce mesaj a avut pentru el

Controversatul designer care a fost mereu în atenția publicului atât pentru comentariile acide dedicate vedetelor din showbiz dar și cât pentru războiul cu Mihai Albu, fostul soț, are acum un mesaj special. Și asta pentru că Iulia Albu este din nou îndrăgostită și a fost ziua iubitului ei.

Se poate spune că Iulia Albu este discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, însă pe data de 13 noiembrie a făcut o mărturisire specială. Ea și-a surprins fanii de pe contul de Instagram, după ce a postat un mesaj pentru iubitul ei Alexandru, cu ocazia aniversării acestuia.

Nu a vorbit foarte des despre el însă acum a făcut o declarație specială. „La mulți ani, iubitul meu! M-ai învățat să zâmbesc cum nu am zâmbit niciodată. Și să port verde… să nu uităm despre verde!”, a scris Iulia Albu pe contul său de Instagram. În urmă cu un an Iulia Albu povestea despre acest bărbat: „acest om care este alături de mine de patru ani – şi ştiu că acest lucru deranjează – este un tată mai bun decât a fost fostul meu soţ. Şi un tată mai bun decât sunt eu mamă. E un lucru important. Eu nu lovesc în nimeni, dar aşa cum am spus, erau trei fraţi. Eu sunt plecată foarte mult timp, iar el are cu adevărat grijă de acest copil. Sunt foarte bine… Ne certăm pe lucruri mici, dar în rest nu! Suntem nişte oameni absolut normali”.