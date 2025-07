CUM ARATĂ KYLIE JENNER DUPĂ CE A RENUNȚAT LA ACIDUL HIALURONIC DIN BUZE

O imagine cu Kylie Jenner face înconjurul Internetului. Diva şi-a surprins fanii după ce a fost fotografiată la celebrul festival de muzică din California, Coachella, fără buzele cărnoase.

În fotografie, vedeta pare să fii renunţat la augmentarea buzelor şi afişează un look mai natural. Deşi Kylie nu a confirmat acest lucru, în urmă cu puţin timp ea a vorbit despre schimbările prin care a trecut de când a devenit mamă şi despre faptul că a învăţat să îşi iubească frumuseţea naturală.

Kylie Jenner a recunoscut că a început procedurile de mărire a buzelor încă de la vârsta de 17 ani, după ce ar fi fost criticată pentru buzele prea subţiri. Şi-ar fi dat seama, odată cu maturizarea, volumul exagerat al acestora nu o defineşte. Şi în 2018 Kylie a renunţat temporar la augmentarea buzelor.

Astăzi, Kylie este un adevărat mogul în industria beauty, produsele ei de machiaj fiind cumpărate de milioane de femei din întreaga lume, însă apropierea sa de make-up a venit dintr-o nesiguranță pe care a explicat-o într-o emsiune tv.

„Dragostea mea pentru machiaj a venit din nesiguranțele privind buzele mele. Nici măcar nu mă gândisem la asta până la unul dintre primele mele săruturi. Un băiat mi-a spus: “Doamne, săruți atât de bine, dar ai niște buze așa de mici”. Și de atunci m-am simțit de “nesărutat”. Mi-a fost greu. Când un băiat pe care îl placi spune asta… Nu știu, mi-a fost greu. Nu mă simțeam dorită sau frumoasă și chiar mi-am dorit buze mai mari. Mi le trasam cu creionul peste linia naturală doar pentru a crea iluzia unor buze mai mari. După ce am realizat că nu reușesc ce vreau cu creionul, am ajuns la augmentare”, a povestit Kylie Jenner într-o emisiune care a reunit toată familia și a celebrat cele 20 de sezoane de “Keeping Up With The Kardashians”.

Mezina familiei Kardashian-Jenner se bazează pe înfățișarea ei pentru a-și mări conturile. În adolescență însă, Kylie arăta complet diferit Cea mai mare schimbare pe care a făcut-o a fost la nivelul buzelor. Inițial, a negat că ar fi apelat la augmentarea prin acid hialuronic, susținând că machiajul o ajută să se transforme.

Sursa: Tabu.RO