Cum arată locul de joacă al Ritei, fetița Laurei Cosoi FOTO

La jumătatea lui martie vedeta povestea că a plecat la Târgu Mureș, la socrii, cu familia, unde se simte în siguranță. Laura Cosoi probabil că este în continuare acolo, unde i-a făcut fiicei ei Rita un mic paradis, unde să se joace atunci când are chef și poftă de joacă. Fermecătoarea actrița și vedetă de televiziune ne povestea în martie unde se află. “Aveam un plan să mergem la Târgu Mureș și am grăbit puțin planul, ca să zic așa. Deja de săptămâna trecută sunt la Târgu Mureș, la părinții lui Cosmin.

El are foarte multă treabă și aici, așa încât a putut să lucreze, iar eu sunt mai mult acasă cu Rita și cu socrii care, evident, mă ajută foarte mult. Cu atât mai mult cu cât pe drum este o fetiță și am nevoie de ajutor. Sunt zile când am mai multă nevoie de ajutor”, a povestit Laura pentru Tabu. Și probabil că actrița și familia ei se află tot acolo, unde i-a făcut fiicei sale un loc de joacă și i-a dedicat un articol pe blogul ei locului unde se distrează Rita. “Astăzi am fost „în vizită”, cu ceremonia de rigoare, la Rita acasă.

La noua ei căsuță din lemn, pe care am amplasat-o în curtea noastră. Îți spuneam data trecută când ne-am întâlnit aici, pe blog, că vreau să-i amenajez Ritei un mic parc de distracții. Nu am avut în vedere lucrul asta până acum, pentru că întotdeauna am considerat că socializarea, interacțiunea cu copiii mai mici sau mai mari sunt foarte importante. În plus, nouă ne place să ieșim, să descoperim locuri noi, să cunoaștem oameni, aici sau oriunde în lume. Dar uite cum se întâmplă câte ceva, iar perspectiva ni se schimbă. Spuneam mereu că vreau să-mi cresc copilul astfel încât să ajungă să-și dorească anumite lucruri.

Nu vreau să-i ofer foarte multe înainte de a-și manifestă dorința, pentru că nu le va aprecia. Îmi aduc aminte când eram noi copii și poate nu aveam chiar tot ce ne doream. Dar când primeam vreunul dintre lucrurile la care visam, eram cu adevărat fericiți și nu ne plictiseam de jucăria aceea peste 3 zile. La unele dintre jucăriile din copilărie mă gândesc cu drag și acum, au o poveste a lor. Astfel vreau să-mi cresc copilul, dar iată că pandemia de coronavirus m-a determinat să-mi nuanțez puțin opiniile. Am intrat în autoizolarea aceasta, iar pentru că grădinițele și creșele sunt închise, locurile de joacă pentru copii la fel și pentru că se spune că vor fi valuri, valuri de situații că această prin care trecem acum, ne-am gândit la o soluție. Cum tot se apropie ziua Ritei și mai vine și surioara, iar locurile de joacă sunt inaccesibile, am făcut un mic parc de distracții – colorat, vesel și atât de frumos că-mi vine să mă joc și eu – chiar în curtea noastră. Inițial, mi-am dorit pentru Rita o căsuță din lemn, eventual cu bucătărie, unde să se joace, să-și ascundă lucruri, în fine, să aibă un loc al ei de joacă, unde să nu între părinții toată ziua.

Am pornit de la căsuța din lemn și am ajuns la lădița cu nisip. Apoi am mai adăugat și huța, că ii place teribil să se dea în leagăn și oricum aveam unul, dar cam mic. Apoi ne-am gândit: de ce nu și un tobogan, că merg bine împreună și poate și un loc unde să se cățere. Și uite așa, din aproape în aproape, a ieșit un mini parc de distracții superb. Și i-am dat Ritei de lucru cu așa o gospodărie mare! Are jardiniere la ferestre, trebuie să planteze flori, are de lucru în bucătărie, o grămadă de treabă! Dar până am ajuns la rezultatul asta nu a fost chiar simplu. Știam foarte bine ce-mi doresc și aveam pretenții destul de ridicate, adică nu plastic, obiecte de calitate, materiale safe pentru copii etc.

Am căutat destul de mult pe Internet și la un moment dat, prietena mea Adina mi-a spus unde aveam să găsesc lucrurile mult visate….. Cort de indieni, mașinuță de teren electrică, cort tip căsuță, care se poate pune pe un balcon – pentru cei care stau în apartament, nisipar, trambuline, pentru cine are spațiu in curte, porți de fotbal etc – găsești o grămadă de jucării de calitate pentru toate gusturile. Cred ca dacă aveam așa ceva când eram mică încă ma mai jucam și acum!”, a scris vedeta pe blogul ei.

