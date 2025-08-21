CUM ARATĂ MENIUL ZILELOR DE AMIDON ÎN DIETA RINA

Ziua de amidon este una dintre cele patru zile ale planului dietei Rina. Aceasta iți permite să mănânci alimente bogate în carbohidrați complecși, precum amidonul, care iți oferă energie pe termen lung și contribuie la un tranzit intestinal optim.

Spre deosebire de alte zile ale dietei, aceasta zi este dedicata cerealelor, leguminoaselor și rădăcinoaselor.

În continuare, vei descoperi ce poți manca mai exact în ziua de amidon și câteva idei de rețete simple, pentru un meniu variat.

Ce mănânci în ziua de amidon și reguli specifice

Ziua de amidon are rolul de a furniza organismului fibre și energie pe timp mai îndelungat. Alimentele pe care le poți manca în ziua 2 din dieta Rina sunt cartofii, orezul, fasolea, lintea, mazărea, hrișcă, porumbul, quinoa și altele asemenea.

Acestea sunt surse excelente de carbohidrați complecși, care iți susțin metabolismul și te ajuta să iți menții nivelul de energie pe parcursul zilei.

Mesele principale:

micul dejun – este identic în fiecare zi a dietei Rina. Ai voie doar fructe proaspete, consumate simple sau combinate, în funcție de preferințe. Poți opta pentru mere, pere, portocale, kiwi, prune sau fructe de pădure. Nu ai voie să adaugi miere, iaurt sau alte produse

prânzul – meniul trebuie să conțină alimente bogate în amidon, în combinație cu legume neutre. Poți să mănânci supe, ciorbe, tocănițe, salate reci sau calde, piureuri, pilaf. Vă trebui să eviți grăsimile și proteinele animale

cina – se servește cu cel puțin patru ore înainte de culcare. Ar trebui să fie o porție mai mica din masa de prânz, fară pâine sau alte adaosuri. Este recomandat să nu mănânci în exces, pentru a permite organismului să digere corect alimentele.

Reguli importante pentru ziua de amidon:

nu combina amidonul cu proteine animale, lactate sau grăsimi

evita prăjelile și alimentele procesate. Folosește metode sănătoase de gătire, cum ar fi fierberea, coacerea sau la abur

consuma multe legume pentru a îmbunătăți digestia și a reduce senzația de balonare

nu adaugă sosuri grase sau care conțin zahar sau aditivi artificiali

bea multa apa și evita sucurile îndulcite. Ceaiul neindulcit și cafeaua fară zahar sunt permise

Rețete pentru ziua de amidon

Pentru a face aceasta zi mai variata și mai atractiva, poți încercă următoarele rețete simple și gustoase:

Orez cu legume și turmeric

Un preparat simplu și aromat, ideal pentru prânz.

Ingrediente:

150 g orez brun sau basmati

1 ceapa medie

1 morcov

1 ardei gras roșu

1 dovlecel mic

1 linguriță turmeric

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper

1 legătură marar proaspăt

Mod de preparare:

fierbe orezul conform instrucțiunilor de pe ambalaj

curata și taie mărunt legumele

într-o tigaie antiaderenta, călește ceapa cu morcovul și ardeiul fară ulei, adăugând putina apa daca este necesar

adaugă dovlecelul și lasă-l să se înmoaie puțin

încorporează orezul fiert, adaugă turmericul, sarea și piperul, amesteca bine și mai lasă pe foc 2-3 minute

la final, presară marar proaspăt tocat și servește cald.

Cartofi copți cu ierburi aromatice

O rețetă simpla și gustoasa, perfecta pentru cina.

Ingrediente:

3 cartofi mari

1 linguriță sare

1/2 linguriță piper negru

1 linguriță boia dulce

1 linguriță rozmarin uscat

1 linguriță cimbru uscat

100 ml apa

Mod de preparare:

preîncălzește cuptorul la 200°C

spală bine cartofii și taie-i felii groase

într-un bol, amesteca feliile de cartofi cu sarea, piperul, boiaua, rozmarinul și cimbrul

aseaza cartofii într-o tava tapetata cu hârtie de copt și adaugă 100 ml apa pentru a-i coace fară ulei

coace cartofii timp de 40-45 de minute, intorcandu-i la jumătatea timpului de coacere

servește-i calzi, alaturi de o salata de crudități.

Tocăniță de naut cu sos de roșii

O rețetă sățioasă, plina de savoare, potrivita pentru prânz.

Ingrediente:

200 g naut fiert (sau conservat, bine clătit)

1 ceapa medie

2 caței de usturoi

200 g roșii pasate

1 linguriță boia dulce

1 linguriță oregano uscat

sare și piper după gust

1 legătură pătrunjel proaspăt

Mod de preparare:

daca folosești naut uscat, lasă-l la înmuiat peste noapte, apoi fierbe-l până devine moale

curata și toaca ceapa și usturoiul mărunt

într-o tigaie antiaderenta, călește ceapa cu usturoiul fară ulei, adăugând putina apa

adaugă năutul fiert și roșiile pasate, amesteca bine și lasă la foc mic timp de 15 minute

condimentează cu boia, oregano, sare și piper

presară pătrunjel tocat și servește tocăniță calda.

Mâncare de mazăre cu morcovi

O rețetă ușoară și hrănitoare, perfecta pentru o cina echilibrata.

Ingrediente:

200 g mazăre verde

1 morcov mare

1 ceapa mica

200 g roșii pasate

1 linguriță marar uscat

sare și piper după gust

Mod de preparare:

curata și taie mărunt ceapa și morcovul

pune-le într-o tigaie antiaderenta cu putina apa și lasă-le să se înmoaie

adaugă mazărea și roșiile pasate, amesteca și fierbe la foc mic timp de 20 de minute

condimentează cu sare, piper și marar

servește mâncarea calda, alaturi de o salata verde.

Sursa: Tabu.RO