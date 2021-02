Cum arată Oana Roman în costum de baie. FOTO

Oana Roman arată fabulos, după ce a reușit să dea jos nu mai puțin de 20 de kilograme. Vedeta nu-și mai ascunde formele în ținute largi.

Aceasta se pozează în ținute sexy pe care apoi le postează pe rețelele de socializare, unde primește numeroase aprecieri. Recent, s-a pozat și în costum de baie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Oana se află în vacanţă, în Egipt, împreună cu fiica ei. Cele două au ieșit la plajă, iar vedeta și-a etalat noile forme într-un costum de baie întreg, tip rochiță.





Oana a mers în vacanță în Egipt

„E tare frumos în vacanță. Prima mea vacanță doar cu Isa. E deja mare și ne distram împreună”, a scris Oana Roman pe reţelele de socializare.

„Vacanta frumoasa îti doresc alaturi de scumpa Isabela! Sa aveti parte de zile insorite si de multa voie buna! Va îmbratisez cu drag!/ Vacanta frumoasa îti doresc alaturi de scumpa Isabela! Sa aveti parte de zile insorite si de multa voie buna! Va îmbratisez cu drag!/ Oana,ma bucur tare ptr tine! Dar cel mai mult ptr. fiica ta,care sunt sigura ca este foarte fericită că sunteti doar voi două”, sunt doar câteva dintre mesajele primite pe Facebook.

Cum a slăbit Oana Roman?

Oana Roman a mărturisit că a slăbit cu o dietă inventată de ea, nu cu ajutorul unei operații, așa cum a acuzat-o lumea.

Vedeta a făcut o postare pe contul de Instagram, în care a povestit ce eforturi a făcut pentru a slăbi:

„Dragii mei, zilele acestea am primit foarte multe mesaje din partea voastră, toate cu aceeaşi întrebare: Cum ai slăbit? Ei bine, eu v-am tot explicat de-a lungul acestor luni cum am reuşit să slăbesc. Unii dintre voi sunteţi uşor sceptici în legătură cu acest subiect şi mă tot întrebaţi în continuare cum am slăbit. Nu mi-am făcut operaţie de micşorare a stomacului pentru că eu nu am voie să mă ating de zona aceea deoarece am o operaţie foarte complicată la nivelul abdomenului şi nu am voie să fac aşa ceva. Am reuşit să slăbesc cu două lucruri: ţin un fel de dietă pe care mi-am inventat-o singură în sensul în care mănânc din toate, dar foarte puţin. Practic, mănânc un fruct sau o jumătate de covrig dimineața, la prânz mănânc o ciorbă, o supă sau o friptură şi seara, în general, nu prea mai mănânc nimic. În acelaşi timp, fac proceduri de remodelare corporală”, a scris Oana Roman pe contul său de Instagram.