Cum arată turcul Tarkan la 51 de ani

Tarkan lansa piesa Simarik (Kiss Kiss) care a “rupt” topurile din toată Europa, în 1997.

Când a lansat piesa care l-a făcut celebru, Tarkan avea 25 de ani și impresiona cu fizicul său de fotomodel. Nu s-au schimbat prea multe de atunci: în afară de faptul că acum are 51 de ani, cântărețul turc arată la fel de bine.

Tarkan ține legătură cu fanii săi pe pagina de Instagram, unde este urmărit de 6,4 milioane de oameni.

De 1 mai, de “Ziua muncii”, Tarkan a făcut o postare pe Instagram prin care și-a dezvăluit originile umile.

“Sunt eu sunt un copil din clasa muncitoare. (Apropo, nu cred în astfel de lucruri. Cu toții suntem pasageri în aceeași navă, nimeni nu este superior în ochii mei, în inima mea).

Provin dintr-o familie de muncitori care a plecat în Germania pentru a lucra la sfârșitul anilor ‘60.

Am crescut într-o familie numeroasa care a încercat să supraviețuiasca în circumstanțe dificile și am învățat de la o vârstă fragedă că un viitor mai bun este posibil doar cu muncă și efort.

Am muncit din greu pentru a ajunge unde sunt astăzi.

Nu am uitat niciodată de unde am venit și nu voi face.

Întotdeauna am fost sincer cu mine, de aceea. Întotdeauna am învățat să fiu fericit cu lucrurile mărunte.

Mai presus de orice, fii un om bun.

Mi-am dorit să vă împărtășesc aceste sentimente în această zi specială :)”, a scris Tarkan pe Instagram.

Din păcate, Tarkan nu a reușit să se mențină în clasamentele internaționale. Dar în țara sa natală el continuă să fie însă unul dintre cei mai apreciați artiști.

Sursă: https://www.protv.ro/articol/99797-toate-femeile-erau-indragostite-de-el-in-urma-cu-25-de-ani-cum-arata-turcul-tarkan-la-51-de-ani

Sursa: Tabu.RO