Cum arată vila din anii ’30 pe care Puya vrea să o restaureze

Puya a mai dezvoltat o pasiunea: cea pentru casele vechi. Artistul a achiziționat deja două astfel de case: una la țară, a cărei restaurare a durat nu mai puțin de 3 ani, și o vilă la București, a cărei renovare abia începe.

Vila din București, achiziționată de Puya recent, se află într-o stare avansată de degradare. Dar artistul are planuri mărețe: vrea să o transforme într-o locuință spectaculoasă, păstrându-i, însă, elementele de arhitectură veche. Rapperul este fascinat de arhitectura caselor vechi, iar celor pe care le cumpără vrea să le redea farmecul de odinioară.

„Casa pe care am cumpărat-o e tot o casă mai veche. Cred că e făcută prin 30. Acolo cred că o să fie mai interesant, pentru că este mai mare. (…) Când m-am apucat de filmat aici, pe la țară, nu am crezut că oamenii vor fi așa interesați.

Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori. (…) Surprizele s-au terminat la țară. Am reușit să clădesc un loc unde îmi place să vin”, a spus Puya pe canalul său de YouTube.

Pe lângă aspectele arhitecturale, artistul a subliniat că dorește să păstreze cât mai multe dintre elementele originale, cum ar fi parchetul vechi și sobele tradiționale, dar și feroneria. Sigur, artistul va înlocui anumite piese, însă nimic din ceea ce ar putea compromite autenticitatea casei.

Deși renovarea unei case vechi necesită foarte mult timp, Puya nu este descurajat.

„Dacă tot am terminat la țară, acum ne apucăm la oraș. Asta este noua achiziție. E măricică un pic, dar nouă ne plac provocările. Ne-am gândit ca de data aceasta să restaurăm o casă mai veche, cred că e undeva anii 30. (…) Vrem să o aducem la starea inițială. (…) Dacă pe aia am restaurat-o în 3 ani, pe asta cred că reușim în 10. Nici nu mă gândesc să pun termopane, nici nu știu dacă ai voie”, a mărturisit artistul.

Prezentând imagini din interiorul casei renovate la țară și din interiorul vilei de la București a cărei restaurare abia începe, Puya și-a sfătuit urmăritorii cu dare de mână să îi urmeye exemplul și să cumpere case vechi pe care să le restaureze.

„Am filmat mai mult așa ca să stârnesc lumea să cumpere casele vechi și să investească banii în România la țară. Cumva… am simțit să transmit mesajul ăsta. Nu am făcut un video ca să atrag sponsori”, a spus artistul.

Sursa: Tabu.RO