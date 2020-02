Cum arătau starurile la prima lor apariție pe covorul roșu

Să apară pe covorul roșu e ceva normal pentru celebrități în zilele noastre. Dar întotdeauna a existat un început și privind în urmă, starurile pășeau timid și cu stângăcie.

Dacă acum zâmbesc şi ştiu cum să se poarte în faţa aparatelor de fotografiat arătând o naturaleţe ieşită din comun, nu acelaşi lucru se poate spune despre prima lor apariţie pe covorul roşu.

Priveşte aceste imagini cu celebrităţi şi vei realiza că au fost odată tineri şi că nu seamănă deloc cu ceea ce vedem noi astăzi.

Kate Beckinsale (1999)

Kate a avut primul ei rol One Against the Wind, în 1991. În 2001 interpretarea din Pearl Harbor i-a adus lui Beckinsale faima mondială.

Jake Gyllenhaal (1999)

Primul rol al lui Jake a fost cel din comedia City Slickers (1991). Gyllenhaal a primit recunoașterea mondială în 1999 după ce a jucat în October Sky unde a avut primul său rol major, Homer Hickam.

Anne Hathaway (1999)

Parcursul lui Anne a început în serialul Get Real (1999). Totuși, celebritatea a cunoscut-o după interpretarea din The Princess Diaries, unde a jucat rolul Prințesei Mia.

Cate Blanchett (1999)

Cate și-a început cariera în teatru. După ce a jucat în piesa Oleanna în 1993, a fost numită cea mai bună debutantă a anului. Debutul ei pe TV a avut loc în 1989, când a primit un rol în serialul G.P. Blanchett a câștigat faima mondială după filmul Elizabeth din 1998, unde a jucat rolul principal.

Gwyneth Paltrow (1997)

Debutul lui Gwyneth în lumea cinematografiei a fost în filmul Scream, în 1991. Actrița a obținut primul „Oscar” pentru interpretarea din filmul Shakespeare in Love în 1998.

Tom Cruise (1986)

Tom și-a început cariera de actor în 1981 cu un rol minor în filmul Endless Love. Rolul care l-a făcut faimos a fost cel din Risky Business (1983).

Rachel Weisz (2003)

Câteva din filmele în care Rachel a jucat la început de carieră au fost Chain Reaction (1996) și Stealing Beauty (also 1996). Cu toate acestea The Mummy (1999) și Constantine (2005) au fost cele care i-au adus lui Weisz faima.

Shailene Woodley (2008)

Actrița a devenit faimoasă datorită rolului Amy Juergens din serialul The Secret Life of the American Teenager (2008-2013). Shailene a primit 5 nominalizări la Teen Choice Awards pentru acest rol. Interpretarea din trilogia Divergent (2014, 2015, 2016), unde a jucat rolul principal, i-au adus faima mondială.

Zac Efron (2005)

În 2006, Zac a jucat unul din rolurile principale în filmul High School Musical care a devenit un blockbuster. Musicalul Hairspray l-a făcut faimos pe Efron.

Victoria Beckham (1998)

În 1994, Victoria se alătură trupe de fete „Spice Girls.” În 1996, primul lor single „Wannabe” devine numărul 1 în topurile musicale din Marea Britanie, SUA și alte 29 de țări.

Zoe Saldana (2005)

Zoe a primit prumul ei rol pe marele ecrane în Center Stage (2000) unde a jucat rolul unei balerine talentate, Eva. Mai târziu, actrița a apărut Crossroads (2002) unde a jucat alături de Britney Spears. În 2003, Saldana o interpretează pe fata pitar Anamaria în Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl.

Kristen Stewart (2005)

În 2002, Stewart a jucat în Panic Room regizat de David Fincher. Următorul rol a fost cel din comedia Catch That Kid (2004), unde a fost protagonistă.

Ryan Gosling (2004)

Din 1995, actorul a jucat în seriale precum Are You Afraid of the Dark?, The Adventures of Shirley Holmes, și Young Hercules. A cunoscut faima datorită filmului The Notebook, unde a avut rolul principal.

Meryl Streep (1979)

Debutul lui Streep în cinematografie a avut loc în 1977 cu interpretarea din Julia. Meryl a primit primul „Oscar” pentru rolul din drama Kramer vs. Kramer.

Leonardo DiCaprio (1989)

Debutul lui Leonardo a avut loc în comedia horror Critters 3 în 1991. Trei ani mai târziu, în 1993, joacă împreună cu Johnny Depp, în drama What’s Eating Gilbert Grape. Filmul i-a adus lui DiCaprio primele nominalizări la „Golden Globe” și la „Oscar”.

Salma Hayek (1995)

În 1989, Hayek a obținut rolul principal în telenovela mexicană de succes Teresa, care i-a adus faima națională. În 1995, filmul Desperado o face populară pe Salma în USA și atrage atenția producătorilor de la Hollywood.