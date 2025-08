CUM AU AJUNS ADI SÎNĂ ȘI MISHA MILLER SĂ COLABOREZE LA O PIESĂ

Akcent (Adrian Sînă), Misha Miller și Sera au lansat un rework al melodiei „Dragoste de închiriat”: „Don’t Leave (Kylie)” la sfârșitul lunii iulie.

Videoclipul a strâns aproape 1 milion de vizualizări pe YouTube, la două săptămâni de la lansare.

Libertatea a stat de vorbă cu cei trei artiști, pentru a afla cum au ajuns să colaboreze.

„A fost un moment care s-a legat natural, exact când trebuia. Împreună cu echipa mea ne gândeam încă de acum doi ani să facem un remake al piesei «Kylie (Dragoste de închiriat)» împreună cu Adi Sînă. Însă timpul și proiectele din acea perioadă nu ne-au permis să ducem ideea până la capăt. Totul s-a concretizat abia când Sera a venit cu o propunere fresh și un demo care ne-a cucerit imediat.

Ne-am conectat artistic din prima clipă, iar chimia dintre noi a făcut ca întregul proces creativ să fie foarte natural. Fiecare dintre noi a contribuit cu ceva autentic, iar rezultatul este o piesă care rezonează perfect cu vibe-ul actual, dar păstrează emoția originalului”, a spus Misha Miller în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă a fost fan Akcent când era mică, dar și dacă vrea să facă și alte reworkuri, artista ne-a mărturisit că „Dragoste de închiriat” a fost una dintre primele piese pe care a cântat-o întruna.

„Cum să nu fi fost fan Akcent? Cred că «Dragoste de închiriat» a fost unul dintre primele hituri pe care le fredonam fără încetare. Vibe-ul piesei este senzațional! Adi Sînă este un artist complet, care a știut mereu să reinventeze sound-ul românesc și să-l ducă la nivel internațional. Când am început să colaborez cu el, am avut acel moment de: «Wow, chiar se întâmplă»! Sunt multe piese românești care au făcut parte din copilăria mea și pe care le consider demne de a fi reinterpretate într-un context modern. «Kylie» este una dintre ele și mă bucur că am avut șansa să-i dau un suflu nou. Așteptăm să vedem reacțiile publicului și, în funcție de impact, sigur vor mai urma și alte idei. Totul vine din emoție și din respectul față de muzica ce ne-a format”, a mai spus Misha Miller.

„Ideea acestui cover sau mai bine spus rework i-a aparținut Serei. Ea a fost cea care a dat startul proiectului și ne-a trimis un demo cu piesa, iar noi ne-am îndrăgostit instant! Eu și Misha Miller ne doream de ceva timp, de aproape doi ani, să lucrăm împreună la piesa «Kylie (Dragoste de închiriat)», dar nu reușeam să ne sincronizăm programul. Ce ne-a trimis Sera ne-a plăcut atât de mult încât ne-am hotărât să transformăm totul într-un rework al piesei «Kylie». Contribuția mea la această nouă versiune este una mai discretă, dar vocile celor două artiste sunt absolut senzaționale și, sincer, rezultatul final mă încântă enorm”, a spus, la rândul său, Adi Sînă.

Pe de altă parte, Sera a mărturisit că asculta melodiile Akcent încă de când era copil, iar „Kylie” i s-a părut o piesă catchy.

„Cred că aveam vreo 10 ani când am auzit prima dată piesa «Kylie». Era atât de catchy și am ascultat-o la nesfârșit pe Mp3-ul meu. Melodia nu mi-a ieșit niciodată din cap. Nici acum, după 18 ani! Așa că am mers în studio cu Bas și i-am spus despre această piesă și cât de catchy e. Am zis să încercăm să o refacem. Așa că am făcut o versiune, i-am trimis-o lui Adi Sînă și i-a plăcut foarte mult.

De acolo am continuat, l-am întâlnit pe Adi Sînă în viața reală, am început să scriem împreună partea de mijloc a piesei cu Misha Miller și chiar mi-a plăcut prezența lui. Are o ureche foarte bună pentru muzică și pentru melodii catchy. Și este un tip super de treabă, cu picioarele pe pământ, foarte ușor de lucrat cu el”, a spus Sera.

