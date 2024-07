CUM FOLOSEȘTI CORECT PRODUSELE PENTRU PLAJĂ

Marea greseala pe care multi o facem vara este ca uitam sa avem grija de pielea noastra, ce este expusa razelor ultraviolete.

In cadrul acestui articol iti vom prezenta cateva sfaturi pe care poti sa le iei in considerare, in momentele in care mergi la plaja si iti doresti sa folosesti produsele solare.

Cele mai intalnite 3 greseli pe care le facem la plaja

1. Atunci cand protejezi corpul, aplici un strat subtire de lotiune pe piele. Pe langa faptul ca trebuie aplicata cu 15 minute inainte de a ajunge sub razele soarelui, stratul de lotiune trebuie sa fie indeajuns de consistent incat sa reziste minim o ora si totodata sa fie aplicat pe intregul corp.

2. Daca lotiunea de soare are un SPF mare, poti sta toata ziua sub soare. SPF-ul trebuie ales in functie de culoarea pielii, ceea ce inseamna ca o piele mai deschisa la culoare are nevoie de un SPF mai mare (cum este cel din Uriage Bariesun spray protectie solara SPF 50+) si vice-versa, insa aplicarea trebuie sa fie in continuare constanta.

3. Medicamentele te pot face fotosensibila, iar tu ignori asta. Anumite medicamente precum cele pentru tensiune sau unele tipuri de antibiotice iti pot creste vulnerabilitatea la soare, asadar va trebui sa te protejezi suplimentar si sa eviti sa te expui pentru mai mult de 30 de minute razelor solare.

Cum folosim corect produsele pentru plaja

Avand in vedere aceste 3 greseli care sunt intalnite aproape la fiecare persoana ce doreste sa se relaxeze sub razele soarelui, va prezentam cateva principii de care sa tineti cont de fiecare data cand mergeti la plaja.

Inainte de toate, trebuie sa fiti atenti la SPF (indicele factorului de protectie) si sa alegeti un produs cu un SPF intre 30 si 50, 50 fiind pentru un ten deschis, iar 30 pentru un ten mai inchis.

In al doilea rand, asigura-te ca produsul ajunge pe toate partile corpului tau ce sunt expuse razelor solare si asigura-te ca o aplici cu cel putin 15 minute inainte de a ajunge la plaja. Totodata, nu uita sa aplici crema solara dupa fiecare moment in care ai parasit apa.

Sursa: Tabu.RO