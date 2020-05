Cum a fost prima săptămână pentru proaspăt mămica Dana Rogoz

Actriței încă nu-i vine să creadă că a născut pentru a doua oară și deja se află de o săptămână acasă cu familia ei. Dana Rogoz a revenit la formele dinainte de a deveni mamă, a publicat pe rețele seociale un mesaj despre ultimele zile și a povestit cum a venit mama ei cu cadouri făcute în casă pentru cel mai nou membru al familiei lor.

“150/366 E atât de bine! Și muuult mai ușor decât mă așteptam. Surpriza zilei a fost să descopăr că mâine (azi, n.r.) se împlinește o săptămână de când am ieșit din maternitate. O săptămână deja?!?! Timpule, ia-o mai ușor, vreau să mă bucur mult de această etapă. Nu mă mai satăur să o privesc pe micuța mea, să o miros, să îi urmăresc grimasele. Și apoi mă uit la Vlad și nu îmi vine să cred ce băiat mare și frumos am crescut. Pe lângă ea, el e dintr-odată… Gulliver. Iar când îl văd cum o mângâie…. vai vai vai… mă topesc. Așadar, acest nou început e mai frumos decât mi-aș fi putut vreodată imagina”, a scris actrița pe pagina ei de socialziare. Apoi, zilele trecute, a povestit cum a venit mama ei “în vizită”, cu cadouri. “149/366 Ieri (joi, n.r.) ne-a vizitat mama mea în dreptul geamului. A fost prima oară când am văzut-o și eu și Vlad din dată de 11 martie! Încă nu primim vizite, așadar i-a lăsat la intrarea în casă un cadou nepoatei: hăinuțe croșetate de ea în perioada izolării. M-am emoționat gândindu-mă că exact așa mă îmbraca și pe mine. Unele lucruri nu se schimbă în 34 de ani. P.S. pozele de pe insta sunt făcute de Vlad acum câteva minute. Later edit: unul dintre cele mai drăguțe momente ale zilei a fost imediat după aceste fotografii, când ne-am așezat la masă să jucăm un boardgame – așa cum am făcut de atâtea ori în ultimele luni – doar că de dată asta eram cu bebelina în brațe și nu în burtică”, a povestit vedeta.