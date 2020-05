Cum a fost sărbătorită în izolare de manechine celebre Donatella Versace de ziua ei

Pe 2 mai fermectoarea Donatella Versace, directorul artistic al Casei de modă Versace din 1997, a împlinit 65 de ani, o vârstă specială. Cunoscutul designer a fost serbat de manechinele din cetatea modei care nu au uitat-o și i-au urat fiecare așa cum a putut de acasă, din izolare, pe rețelele de socializare. Tabu îți arată cum a sărbătorit femeia în izolare și cu cine.

Născută în Reggio Calabria, Italia, Donatella este unul dintre numele de frunte din lumea modei. Cel mai tânăr membru al familiei Versace a mers pe urme fratelui său mai mare, regretatul designer Gianni Versace, bărbatul din spatele Casei Versace. În primele zile, Donatella a fost muza lui Gianni. Obișnuia să-și împărtășească gândurile cu privire la desenele sale și îl sfătuia adesea. Ea a jucat chiar un rol esențial în organizarea unor spectacole de modă de Casa Versace. De asemenea, Donatella a condus campaniile de publicitate pentru brand. După asasinarea lui Giani Versace în 1997, Donatella a preluat frâiele brandului de modă iconic. Pe 2 mai mai multe manechine i-au urat “la mulți ani” și au tăguit-o în diverse postări pe rețelele de socializare.

Donatella a stat acasă și a primit telefoane, a primit mesaje și s-a jucat cu cățelul familie. Tabu îți arată câteva dintre citatele despre viață ale Donatellei Versace: “Viața este dificilă. „Fericire” este un cuvânt pe care nu cred că există. Nu știu de ce oamenii fac atâta bătaie de lucru și de a fi mamă. Cred că cel mai important este să petreci timp de calitate cu copiii, nu cantitate. În ultimii doi ani din viața lui Gianni, mergeam în apartamentul lui, arătându-i munca, primind aprobarea de la el, dar am condus compania pentru că nu se arăta. A fost că un an și jumătate am făcut totul. Nu suportam durerea. A trebuit să-mi ascund sentimentele. Ce modalitate mai bună de a-ți ascunde sentimentele decât cu drogurile? [La dezvoltarea unei dependențe de cocaină în urmă fratelui ei, moartea lui Gianni]. Am fost copilul familiei. Am fost atât de răsfățată. Eram fetița cea mai bine îmbrăcată din oraș”.