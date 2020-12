Cum răspunde Jorge criticilor aduce de fani pentru că-și lasă băiețelul să se îmbrace în rochițe

Jorge a postat pe rețelele de socializare o fotografie care a stârnit un val de reacții neașteptate din partea internauților. În poză, artistul îl ține în brațe pe David, de aproape 4 ani, care, spre uimirea tuturor, este îmbrăcat într-o rochiță cu volănașe.

„La mulți ani români de pretutindeni, de orice culoare și de orice orientare religioasă sau sexuală. La început a fost greu, mă împotriveam, băiatul meu trebuie să fie băiat, apoi îmi scria lumea și aveam dubii. După un timp am simțit să îl sutin necondiționat, că de fapt asta înseamnă iubirea, nu să îl iubesc așa cum vreau eu, ci așa cum vrea el”, a explicat Jorge pe Instatory.

Fanii s-au declarat îngrijorați de decizia artistului de a-și lăsa băiatul să se îmbrace în haine de fetițe.

Jorge a dezvăluit apoi că băiatul său preferă să poarte rochițe, să se joace cu păpușile și să aibă unghiile făcute cu ojă. Artistul spune că tocmai pentru că își iubește fiul foarte mult exact așa cum este, nu vrea să-i impună lucruri. El a mai spus că își încurajează băiatul să fie exact așa cum simte.

„Noi avem trei copii. Băieţelul nostru are aproape patru ani de zile şi de câteva luni noi am văzut că este interesat în a se juca mai mult cu păpuşile, vrea doar păpuşi, doar rochiţe, vrea doar cu Barbie, Elsa, Rapunzel. Nu vrea maşinuţe, nu vrea desene cu maşinuţe. Poartă bentiţe şi îşi pune păr improvizat din tot felul de cordonaşe şi iniţial la fel ca multă lume mi s-a părut aşa…am zis că băiatul noastru este băiat. La un moment dat mi-am dat seama că eu gândesc greşit, că mentalitatea mea trebuie să se adapteze vremurilor noastre.Un copil la vârsta asta nu ştie ce înseamnă aceea sexualitate, adică nu poţi să ştii dacă un băiat poartă rochiţă…gata, domne”, a declarat Jorge într-o emisiune.

David, de aproape 4 ani, este fiul lui Jorge din mariajul cu cea de-a doua soție, Ramona

Dacă la început i se părea haios și privea situația în glumă, acum își ia copilul în serios și îl încurajează.

„Pe mine David m-a convins să îl iubesc aşa cum vrea el să fie iubit, nu cum vreau eu. Nu vreau să ne constrângem copiii, să îi limităm. Băieţelul meu acum vreo şase luni mi-a spus, am intrat în casă şi am spus ce face băiatul meu? Şi a zis: Tati, sunt fetiţă, nu sunt băiat. Vă daţi seama că am luat-o ca pe o glumă. Apoi a ţinut-o foarte mult pe treaba asta. El voia să îşi facă unghiuţele, apoi am conştientizat faptul că el la vârsta asta trebuie să experimenteze. Pentru mine a fost o lecţie de viaţă.”, a mai povestit Jorge.

David mai are două surori vitrege mai mari, pe Karina, de 12 ani, (fiica lui Jorge cu Alina Laufer, fosta soție) și pe Ilinca, de 18 ani (fata soției sale, Ramona, din prima căsnicie).