Cum s-a întreținut Alina Eremia în cele două luni de izolare

Una dintre cele mai îndrăgite soliste, actriță și vedetă de televiziune a avut două luni de izolare pline în care nu a stat degeaba. Alina Eremia a lucrat la piese noi dar a avut timp și pentru ea. Căci solistă nu și-a neglijat silueta făcând sport aproape în fiecare zi pentru a se întreține.

Chiar dacă nu a avut concerte și nu a mers prin țară la spectacole, Alina Eremia nu și-a nelglijat silueta și a avut în fiecare zi de izolare parte de sport și de provocări. Am aflat ce a făcut fosta solistă din LaLa Band și fosta actriță din serialele “Pariu cu viața” și “O nouă viață” timp de două luni că să arate atât de bine. “Am fost destul de inventivă în perioada asta de autoizolare. Mi-am modificat antrenamentul astfel încât să îl pot face acasă. De exemplu, pentru cardio, urc 11 etaje și repet treaba asta de 3 ori, cu pauze de 1 minut. Sar coarda pe terasa apartamentului. Studiez la pian, compun, cânt, ascult muzică, citesc, mă uit la filme, seriale, documentare. De puțîn timp, am introdus meditația dimineață și seara în ritualul meu zilnic. Îmi pun căștile și încerc să mă concentrez pe respirație, și instant, tot zgomotul din jur, toate gândurile nocive dispar și fac spațiu pentru iubire, compasiune. Odată ce îți alimentezi mintea cu gânduri curate, pozitive, realitatea ta este una mult mai aproape de felul in care tu o vizualizezi”, ne-a povestit cântăreața.