Cum i s-a schimbat viața Adelei Popescu în cele două luni de izolare

Una dintre cele mai îndrăgită vedetă de televiziune de la noi și cântăreață, a avut parte de două luni pline în această carantină, deși a mai muncit și de acasă. Pentru că Adela Popescu a fost singură în primele zile ce izolare, cu cei doi copii, după ce soțul ei, Radu Vălcan a plecat la fimari în altă țară.

Vedeta a și muncit dar a fost și în izolare, acasă, cu cei doi băieți ai ei și a soțului ei. Iată ce a povestit Adela Popescu când a fost întrebată cum a fost în izolare. “A fost o perioadă la care nu ne așteptam niciunul dintre noi. Începutul a fost mai dificil deoarece Radu era plecat din țară și eu eram singură cu cei mici acasă. Așa că am și transmis de acasă pentru o perioadă emisiunea Vorbește Lumea.

Acum programul meu este cam așa: dimineața mă trezesc, stau cu cei mici, îmi beau cafeaua, între 10:30 și 13:00 mă găsiți la emisiune, iar apoi revin acasă. Evident că e vremea de alocat pentru băieți, ne jucăm, facem de mâncare, petrecem timp împreună. Iar după ce ei merg la somn, eu și Radu avem timp pentru un serial sau pentru a sta de vorbă. Am descoperit ce provocări aduce o transmisiune de acasă – la nivel de internet, de momente când cei mici vor să mănânce când tu încă ești în live sau atunci când curentul îți joacă feste. Am înțeles ce important este să ai un program bine definit pentru cei mici și cât contează ca ei să meargă la somn la 19:30, deoarece ai timp pentru tine apoi. Mi-am dat seama cât de mult contează timpul cu familia, noi mereu petreceam sărbătorile cu toții. Anul acesta am fost nevoiți să stăm fiecare acasă pentru a nu ne expune la pericole. Despre pasiuni e greu de vorbit, având în vedere că majoritatea timpului o petrec cu cei mici, dar cu fiecare an descoperim ceva nou”, a povestit Adela Popescu.