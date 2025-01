Cum să respecți obiectivele pentru 2025. Sfaturile psihologilor

Listele cu obiective setate la început de an, un obicei vechi de secole, își au încă locul, pentru mulți dintre noi, și în 2025. De la dorința de a adopta un stil de viață mai sănătos, până la planuri de dezvoltare personală sau profesională, rezoluțiile reprezintă o oportunitate de a ne seta intențiile pentru un an nou.

„Un nou ‘TU’ în noul an. Dar dacă veți continua să faceți aceleași rezoluții – fără rezultate – nu sunteți singuri. An de an, oamenii tind să își fixeze același obiectiv. Iar acest lucru arată cu adevărat că există un decalaj între ceea ce ne dorim și ceea ce facem”, a declarat psihologul Susan Albers.

Psihologul Susan Albers de la Clinica Cleveland spune că există modalități simple de a vă pregăti pentru succes în 2025.

Atunci când stabiliți rezoluții, îți specifici și realități. În loc să spuneți „să fiu mai activ”, stabiliți-vă obiectivul de a face exerciții fizice un anumit număr de zile pe săptămână pentru o anumită perioadă de timp.

Asocierea a două obiceiuri împreună poate ajuta la menținerea acestor comportamente.

„De exemplu, dacă vă beți ceașca de cafea în fiecare dimineață și doriți să începeți să vă mișcați și să faceți exerciții, acel comportament imediat după ce vă beți ceașca de cafea vă va ajuta să mergeți regulat la o plimbare, să faceți niște întinderi, să faceți yoga…”, a mai declarat aceasta.

Albers spune, de asemenea, ca o persoană să se concentreze pe obiectivele de proces, nu obiective de rezultat. De exemplu, scopul de a mânca o porție de legume la fiecare masă, mai degrabă decât să pierdeți 20 de kilograme, este să practicați compasiunea de sine.

Ea spune că vă ajută să reveniți după eșecuri și obțineți sprijin. Iar împărtășirea obiectivelor cu alții vă poate ajuta să le atingeți. În cele din urmă, stați la curent cu progresul dumneavoastră.

„Atunci când scriem la ce lucrăm, cercetările indică faptul că acest lucru ne ajută semnificativ să ne ținem pe urmele obiectivelor”, a mai adăugat psihologul Susan Albers.

Sursa: Tabu.RO