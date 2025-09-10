CUM SĂ REVII ÎN FORMĂ DUPĂ CONCEDIU. RECOMANDĂRILE LUI CARMEN BRUMĂ

Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, s-a întors recent din vacanța petrecută în Tenerife. Vedeta vine cu sfaturi prețioase pentru cei care vor să dea jos repede surplusul de kilograme cu care s-au întors acasă din vacanța de vară.

Pentru a scăpa de kilogramele în plus, Carmen Brumă vine cu mai multe sfaturi.

„Kilogramele din vacanță? Dacă le lași, rămân! Studiile arată că în 1–3 săptămâni de vacanță poți câștiga 0,4–1,5 kg… iar o parte persistă și după întoarcere. Asta se numește “creeping obesity”: acumulări mici constante de +500 g până la 1 kg care nu mai pleacă și se adună an de an. De ce e bine să acționezi rapid? Pentru că organismul își „salvează” ușor noul normal. Cu cât stai mai mult la greutatea crescută, cu atât corpul o apără mai puternic”, începe să povestească Carmen Brumă pentru Click!

Cum să dăm jos kilogramele “aduse” din vacanță? Pare simplu, dar trebuie să ne ținem serios de treabă.

„Ce faci în primele 10 zile? – Revii la rutină: mese regulate, somn 7–8h. – Proteină la fiecare masă + legume/fibre. – Lichide: apă – Pași zilnici (8–10k) + 10–15 minute de antrenament acasă din programele mele de pe carmen-brumă.ro. Cântărirea săptămânală are și ea un rol important”, mai adaugă Carmen Brumă.

Carmen subliniază cât de important este să ne întoarcem rapid la rutină și să încercăm să eliminăm în mod eficient greutatea în plus acumulată în vacanță.

„Imaginează-ți că ești într-un tren. La început, abia pornește, dar dacă nu cobori repede, el prinde viteza. Și cu cât merge mai tare, cu atât îți va fi mai greu și mai dureros să sari din el. Așa funcționează și kilogramele pe care le aduci din vacanță…”, mai adaugă Carmen Brumă.

