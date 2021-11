Cum să-ți protejezi pielea de temperaturile scăzute?

Gata cu zilele fierbinți de vară când făceai plajă. A venit toamna cu zilele ei cenușii, reci și ploioase. Această schimbare a climei poate afecta bunăstarea pielii tale , care suferă în special din cauza temperaturilor scăzute și a contactului cu vântul.

Aceștia sunt factori care pot slăbi stratul hidrolipidic al pielii, slăbindu-l și deshidratându-l, dar îl și pot expune la diverși agenți externi. Toate acestea pot cauza multe probleme diferite, uscarea, roșeața și eczema fiind cele mai frecvente, în special la persoanele cu pielea mai sensibilă.

Iată o rutină care te va ajuta să menții starea de bine a pielii în ciuda frigului, ploii și vântului. Urmează aceste sfaturi pentru ca nici frigul, nici vântul să nu afecteze starea pielii tale.

Hidratează-te mai mult ca niciodată

După cum am spus, vântul și temperaturile scăzute vor face pielea să se deshidrateze ușor. Pentru a contracara acest lucru, este important să rămâni hidratată în interior și în exterior. Știm că, mai ales în zilele mai reci, avem tendința de a bea mai puțină apă decât de obicei, așa că ceaiurile și infuziile sunt o alternativă bună. Acestea ne vor permite să menținem nivelul de apă din corpul nostru la un nivel ridicat, oferindu-ne în același timp căldură.

În ceea ce privește hidratarea externă, este important să alegi o cremă care să ne ajute să reducem pierderile de apă. Spre deosebire de cele pe care le folosești de obicei vara, care sunt destul de ușoare, ar trebui să optei pentru o cremă mai densă și, dacă este posibil, care să conțină ingrediente emoliente și ocluzive. Primele umplu interstițiile dintre celulele stratului cornos și reduc pierderile de apă, în timp ce cele din urmă formează o peliculă protectoare pe piele și împiedică evaporarea apei.

Curăță pielea temeinic

Ploaia și zăpada pot face să apară acneea din cauza combinației dintre umiditate și frig. Prin urmare, este important să cureți în mod regulat suprafața pielii, ajutând astfel la eliminarea oricărui tip de infecție superficială. Cu toate acestea, spre deosebire de anotimpurile mai calde, ar trebui să optei pentru produse mai blânde, mai puțin agresive, care să ajute la menținerea hidratării naturale a pielii.

O opțiune excelentă este apa micelară. Micelele ajută la curățarea pielii de toate impuritățile în timp ce o tonifică și o hidratează, fiind astfel mari aliați împotriva frigului de toamnă. În plus, poți folosi și alte produse de curățare hidratante, cum ar fi cele pe bază de ulei, care vor avea grijă de murdăria acumulată și vor oferi hidratarea suplimentară de care ai nevoie.

Mare atenție la apa fierbinte

Când vine frigul, nimic nu pare mai bun ca o baie caldă după o zi lungă de muncă. Este unul dintre lucrurile pe care le dorești cel mai mult. Deși nimeni nu te privează de această mare plăcere, îți recomandăm să limitezi atât temperatura apei, cât și timpul pe care urmează să-l petreci în cadă. Pentru că statul în contact cu apa fierbinte pentru o perioadă lungă de timp va face pielea uscată și va costa și mai mult să o menții hidratată. Prin urmare, este mai bine să faci un duș fierbinte și să lași băile pentru weekend.

Include vitamina C în rutină

Vitamina C, cunoscută și sub numele de acid ascorbic, are un mare potențial de a lupta împotriva răcelii și gripei atunci când este ingerată. Dar ingredientul te poate ajuta și să produci colagen atunci când o aplici pe piele datorită proprietăților sale antioxidante și antirid. Și, de parcă nu ar fi de ajuns, te va ajuta să-ți recapete strălucirea feței și să-ți păstrezi pielea tânără și proaspătă. Trebuie doar să reții că atunci când compari produse este important să ții cont de procentul de concentrație pentru că dacă depășește 15% riști să-ți irite pielea.

Nu uita de protecția solară

Din ce în ce mai mulți oameni folosesc zilnic o protecție solară în timpul verii, dar acest obicei se pierde adesea odată cu apariția frigului. Deși este adevărat că riscul de melanom este scăzut, iarna soarele este totuși dăunător sănătății pielii. În plus, protecția solară este un mare aliat împotriva foto-îmbătrânirii pielii, prevenind apariția petelor și ridurilor nedorite. Există și studii care ne asigură că lumina albastră emisă de ecranele telefoanelor mobile și computerelor are efecte negative asupra pielii, un motiv suficient pentru a folosi crema de protecție solară în fiecare zi.

Ai grijă și de buzele tale

Ele sunt probabil adesea trecute cu vederea în orice tip de rutină, dar buzele sunt o parte foarte sensibilă a pielii tale și trebuie să ai grijă de ele așa cum merită. În special toamna și iarna, deoarece se usucă ușor, obținând un aspect aspru și crăpat. Este deci necesar să le exfoliezi o dată sau de două ori pe săptămână și să le hidratezi constant, între două și trei ori pe zi în funcție de nevoile tale. Și dacă tot vrei să le dai mai multă hidratare, încearcă să folosești cacao pentru buze care să le protejeze și de soare.