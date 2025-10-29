CUM S-A TREZIT CELIA CU 40.000 DE EURO PE CARD ÎNTR-O NOAPTE

Celia a povestit într-un podcast momentul în care a încasat în avans cea mai mare sumă din drepturi de autor.

Invitată în cadrul Un podcast MISTO by Bursucu, Celia a povestit despre momentul în care a încasat cea mai mare sumă de ani din drepturi de autor, primind în avans banii care îi reveneau.

La acea vreme s-a trezit pe cont cu 40.000de euro și inițial a crezut că este vorba de o greșeală și nu îi venea să creadă.

„Ce-mi aduc aminte este că m-a impresionat foarte, foarte tare un moment din viața mea când m-am înscris la Credidam și mi-am luat retroactiv doi ani de drepturi și, la un moment dat, am băgat cardul, exact ca în filmele alea, erau multe zerouri și nu înțelegeam, am zis că e o eroare.

Îmi intraseră vreo 40.000 de euro într-o noapte. Pe vremea aceea, euro era cu o altă putere. Puteam să cumpăr o casă lejer. O casă la Simeria. Acum e probabil 150-200.000. Cam așa”, a povestit Celia, conform Kfetele.

Cristina Ioana Socolan, cunoscută sub numele de scenă Celia, este o cântăreață și textieră din România, care s-a lansat în anul 2005, alături de trupa Elegance. A câștigat popularitate doi ani mai târziu, când și-a lansat primul album solo. Celia a continuat să lanseze single-uri, dar și duete cu nume internaționale mari, fiind astfel apreciată și ascultată de o țară întreagă.

După o pauză în activitate, artista a declarat că-și propune un nou început în muzică. Își împarte timpul între proiectele profesionale și familie, deoarece este căsătorită cu un bărbat originar din Australia, făcând drumuri între cele două continente. Au împreună doi copii și chiar dacă au trecut și prin momente dificile, aceștia au reușit de fiecare dată să depășească obstacolele.

Celia a fost invitată în multe interviuri și podcasturi, unde a afirmat că familia este prioritară. Însă, muzica rămâne pasiunea și motivul pentru care a ajuns cunoscută într-o țară întreagă.

Sursa: Tabu.RO