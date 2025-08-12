CUM SĂ-ȚI PREGĂTEȘTI PIELEA ÎNAINTE DE A APLICA MACHIAJUL PE VREME FOARTE CALDĂ

Pentru a face față noului val de căldură, bazează-te pe cele patru sfaturi ale acestui make-up artist pentru un machiaj impecabil pe tot parcursul zilei.

Se anunță noi zile caniculare. Așadar, fie că ești la birou ținând pasul cu munca în timp ce colegii tăi sunt în vacanță, fie că ești unul dintre locuitorii lunii august care se bucură de atmosfera fructată de vară, cel mai bine este să planifici din timp pentru a supraviețui acestor zile toride fără probleme. În primul rând, adoptă o rutină de frumusețe adaptată temperaturilor de vară, redu rutina de îngrijire a pielii la esențial și bazează-te pe cât posibil pe texturi ușoare și/sau pe bază de apă.

În al doilea rând, pentru cele care își doresc acest lucru, alege machiaj care nu se va întinde pe tot parcursul zilei. Poartă texturile ușoare și produse rezistente la apă, cu alte cuvinte, produse care rezistă la apă și transpirație. Mai mult ca niciodată, mai puțin înseamnă mai mult: optează pentru simplitate pentru a rămâne proaspătă pe tot parcursul zilei. Marianne Lecoq, makeup artist citat de Femme Actuelle, a oferit cele mai bune sfaturi ale ei pentru a-ți pregăti pielea pentru machiaj pe vreme foarte caldă.

Sfaturile unui make-up artist pentru a-ți pregăti pielea pentru caniculă

Revenirea rutinei „skip care”: „Ar trebui să eviți supraîncărcarea pielii cu tehnici de stratificare în 10 pași atunci când este cald”, explică expertul în frumusețe. Elimină cosmeticele inutile pentru o perioadă și concentrează-te pe ceea ce este esențial.

Alegerea texturii cremei hidratante: „Optăm pentru materiale foarte ușoare. Pentru hidratare, preferați texturile de gel în locul texturilor cremoase. Evităm crema pentru că vă va suprasolicita”, explică Marianne Lecoq.

Alegerea unei loțiuni bune: „Printre texturile ușoare, este bine să aplici și înainte de ser sau cremă o loțiune tonică pe bază de AHA și PHA. Aceasta îți permite să oferi strălucire fără a supraîncărca machiajul, deoarece este o loțiune”, adaugă expertul în machiaj. Acești acizi din fructe oferă o exfoliere chimică pielii tale, îndepărtând astfel cu blândețe impuritățile și acumularea de celule moarte.

Alegerea bazei de machiaj potrivite: „ Întrucât este vorba de machiaj de vară, puteți aplica o bază matifiantă sau estompatoare pe anumite zone ale feței. În schimb, evitați bazele strălucitoare”, sfătuiește Marianne Lecoq. Bazele strălucitoare pot da uneori un aspect strălucitor și pot fi confundate cu transpirația. Prin urmare, este mai bine să le evitați. „Nu are rost să aplicați baza matifiantă pe întregul ten; recomand să vă concentrați asupra zonei T”, conchide ea.

Sursa: Tabu.RO