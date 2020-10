Cum se descurcă Laura Cosoi cu doi copii

Fermecătoarea actriță și scriitoare își ține mereu fanii la curent cu ceea ce face și ce noutăți mai există în viața ei. Iată că fetița cea mică a Laura Cosoi și a soțului ei, Cosmin Curticăpean, Vera, a împlinit două luni de când a venit pe lume și a decis să le spună celor care o urmăresc pe rețelele de socializare ce mai e nou în viața ei.

“Cum Vera a împlinit două luni, pot să spun că sunt deja mamă a doi copii cu oarece vechime! Așa că, uitându-mă în urmă, pot să fac diferența. Viața cu doi copii este plină de imprevizibil. Nopțile nu mai sunt la fel de liniștite, nici zilele nu mai decurg la fel de ordonat. Poate că nu mai știu exact ce vom mânca mâine sau poimâine, nici casa nu mai e la fel de îngrijită, iar planurile de week-end le facem spontan – dacă ne ies! E imprevizibil totul, însă e frumos, pentru că e adrenalină, iar farmecul trebuie căutat în altă direcție. Chiar dacă nu mai plec în vacanță cu primul avion, faptul că pot să stau și să privesc întreaga lume prin ochii copiilor mei, fără să mă deplasez, mi se pare un privilegiu, ceva ce nu poate fi înlocuit de nimic. Și, uitându-mă la fetele mele, îmi dau seama că tot ce au nevoie e să fie sănătoase, să se simtă libere și iubite. Astea sunt lucrurile de care au nevoie toți copiii. Putem să le oferim educație, siguranță și să avem grijă de sănătatea lor. Din acest motiv și în cazul Verei am procedat ca și pentru Rita: am apelat la BabyStem și am ales tehnologia revoluționară TotiCyte, pentru procesarea celulelor stem + Țesut ombilical. BabyStem este partenerul exclusiv al băncii de celule stem Cells4life, singurii din România care oferă toate cele 3 variante de procesare și stocare a celulelor stem: TotiCyte, separare celulară și sânge integral, precum și posiblitatea stocării țesutului din cordonul ombilical. Ca părinți, facem tot ce ține de noi că totul să fie bine pentru copiii noștri și am nădejdea că, dăruindu-le multă dragoste și cu credință în Dumnezeu, totul va fi pentru ei așa cum ne dorim!”, a scris Laura Cosoi pe pagina ei de socializare.