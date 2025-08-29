CUM SE DESCURCĂ RALUCA, EX ANGELS, CU CINCI COPII, LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR

Raluca, fosta componentă a trupei Angels, are cinci copii: Serafim (16), Casian (14), Maria (12), Emilian (9) și Anastasia (7), iar pentru familia ei începutul de an școlar vine cu cheltuieli uriașe.

Vedeta se implică activ în educația și dezvoltarea fiecăruia dintre cei cinci copii ai săi. A învățat să gestioneze bugetul cu grijă și să le cultive modestia.

Ajunsă la 39 de ani, fosta cântăreață se împarte acum între pregătirea pentru examene, activități extrașcolare precum fotbal, balet sau pian.

„Ne-am întors din vacanța de două săptămâni, petrecută la mare și la munte. A fost tare frumos și, în același timp, și obositor pentru mine să fac atâtea bagaje, pentru 5 copii. Dar, de atâția ani, oboseala și toate zbaterile pentru ei fac parte din rutina mea de a mă menține slăbuță și tânără.

Azi este ziua mea, o altă zi cu tort și cu bucurie. Vă mulțumesc din suflet pentru urări, am primit și de la fani, pe contul meu de TikTok, unde postez și noutăți despre activitatea artistică”, a transmis Raluca pentru Click!

Și după vacanță, ca fiecare părinte, Raluca își pregătește copiii pentru școală. Doi dintre copiii ei, Casian și Serafim, sunt deja la liceu, în Tulcea, la secția Științe Socio-Umane, și cheltuielile sunt pe măsură. În plus, copiii fac tot felul de activități extracurriculare, iar asta înseamnă un efort financiar destul de mare pentru părinți.

„Începem să cumpărăm necesarul de rechizite. Ca în fiecare an, sunt cheltuieli de zeci de milioane de lei. Banii chiar nu mai au nicio valoare. Dar, investind în copii, material și emoțional, prin toate activitățile extrașcolare (fotbal, engleză, pian, balet, înot) banii capătă un sens.

Vezi că ei se risipesc, ca frunza în vânt, dar, fiind pentru creșterea si educația lor, nu te mai întristezi, ci îi mulțumești Lui Dumnezeu că ai reușit să le împlinești anumite visuri. Pe măsură ce cresc, cresc și cheltuielile, însă, chiar dacă acum stăm foarte bine financiar, față de alți ani, nu suntem risipitori’, a mai spus Raluca pentru Click!

Vedeta mărturisește că a trecut, alături de familie, prin perioade mai dificile din punct de vedere financiar, dar a transformat aceste momente în lecții de răbdare și încredere. Copiii au învățat să să aprecieze și să înțeleagă că unele dorințe se împlinesc cu timp și efort.

„Nu i-am educat să se îmbrace de la firme, ci numai din când în când. Pentru bucuria lor de a avea și astfel de îmbrăcăminte sau de încălțăminte. Ei se bucură de orice lucru mic, pe care îl cumpăr. Important e să fie noi și curate, nu de firmă, neapărat.

Atunci când au fost și perioade mai grele, din punct de vedere financiar, copiii au dobândit răbdare, până le-am putut cumpăra anumite lucruri mai scumpe, cum ar fi, de exemplu, pianul Mariei.

Orice lucru mai greu e spre folosul tău sufletesc, dacă știi cum să te poziționezi corect în fața unui obstacol. Dar împreună trecem și munții…și la propriu (acum trei zile am traversat Transfăgărășanul printre urși si a fost tare palpitant pentru ei’, a mai povestit Raluca.

