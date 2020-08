Cum și-a sărbătorit Lili Sandu iubitul de ziua lui

Solista și vedeta de televiziune s-ar părea că și-a scos în oraș iubitul, modelul Silviu Tolu. Lili Sandu și-ar fi dorit că fiul lor să se nască chiar de ziua partenerului ei, adică pe 27 august, însă nu s-a putut și a născut mai devreme. Cei doi au publicat o imagine ca și cand ar fi ieșit în oraș iar Lili i-a scris iubitului un mesaj.

Silviu Tolu care este iubitul și logodnicul lui Lili Sandu, și-a sărbătorit pe 27 august ziua de naștere și a publicat un mesaj lîngă care a pus o imagine cu el și Lili Sandu la restaurant. Iată cum sună mesajul în română dar și în engleză. “Sau ar trebui să spun Joyeux aniversar? Este din ce în ce mai satisfăcător să ne privim de-a lungul anilor, la amintirile uimitoare pe care le-am făcut și la cele pe care intenționăm să le facem, cei trei acum … Îți mulțumim că ai avut grijă de fiul nostru în ultimele 9 luni și să profităm din plin de această călătorie și misiune uimitoare care ne-a fost oferită.

P. S. Adevărul este spus, este prima dată când amândoi uităm aproape de aniversarea noastră, dar avem o scuză bună. Nimic nu este mai important decât copilul nostru TJ acum – Or should I say Joyeux anniversaire? It’s becoming more and more satisfying to look at us through the years, to the amazing memories we’ve made and to the ones we are planning to make, the three of us now…Thank you for looking after our son for the past 9 months and let’s make the most out of this amazing journey and mission that’s been given to us. P. S. Truth be told, it’s the first time we both almost forget about our anniversary, but we have a good excuse. Nothing is more important than our baby TJ now”, a scris Silviu.