Cum și-a cunoscut, de fapt, Adi Mutu cea de-a treia soție

Adrian Mutu și cea de-a treia lui soție, Sandra, s-au căsătorit în 2017 și au împreună un băiețel, pe Tiago. Recent, fostul fotbalist și partenera lui s-au întors dintr-o vacanță de vis petrecută în Capri.

În direct la „DON MUTU”, Adi Mutu a oferit detalii din cea mai recentă vacanță alături de soția sa și a vorbit pe scurt despre cum a cunoscut-o pe mama lui Tiago.

Mutu și Sandra s-au cununat în 2015 și au împreună un băiat, pe Tiago (7 ani). Întrebat cum a cunoscut-o pe a treia sa soție, antrenorul a spus că este vorba de lucruri intime, motiv pentru care nu vrea să dea detalii.

„Nu pot să dau totul din casă, într-o zi o să povestesc. E o chestie intimă, am trecut de etapa aia, la 20-30 de ani, când povesteam de viața mea… Ți-am spus cum am cunoscut-o, la o cină cu niște prieteni comuni. Nu e nimic spectaculos cum am cunoscut-o. I-am dus flori a doua oară când ne-am văzut”, a spus Adi Mutu, potrivit Fanatik.

Adi Mutu (45 de ani) și Sandra (31 de ani) au petrecut câteva zile pe insula Capri și s-au întors recent, cu multe amintiri frumoase și o experiență unică.

„E prima dată când am fost pe insula Capri. Străduțele sunt foarte înguste, cu taxiuri speciale, fără acoperiș. Era o umiditate incredibilă acolo.

Te plimbi, mergi, nu e la drept. Era puțin greuț, dar soția mea nu era obișnuită. Este o insulă foarte scumpă, cred că e cam cea mai scumpă din Italia… numai să vezi magazinele de acolo, ce firme sunt”, a spus Adrian Mutu la „DON MUTU”.

