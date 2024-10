Cum ține Dragoș Bucur sub control boala cu care a fost diagnosticat în urmă cu mai bine de 25 de ani

Dragoș Bucur a fost diagnosticat în urmă cu mulți ani cu diabet, iar până acum, acesta a făcut tot posibilul să își țină boala sub control.

El a reușit grație unei diete speciale.

Pentru a își ține boala sub control, soțul Danei Nălbaru a trebuit să învețe să trăiască altfel. El a vorbit recent despre dieta pe care o urmează pentru ca starea lui de sănătate să rămână una bună.

„Nu am mai mâncat dulciuri de la prânz. Nu mănânc în fiecare zi și oricum am vreun an-doi de când am înlocuit dulciurile cu dulciurile din fructe. Când simt nevoie de dulciuri apelez la un smoothie sau fructe, ori smochine, cam așa ceva, dar mai mănânc și dulciuri”, declara Dragoș Bucur, potrivit Cancan.

De asemenea, pe lângă faptul că a eliminat în mare parte dulciurile din viața lui, Dragoș Bucur trebuie să ducă un stil de viață sănătos și să urmeze o dietă echilibrată.

„În cazul meu, glucidele sunt cele mai importante, pentru că ele îmi ridică glicemia, dar în momentul în care tu știi cât ai glicemia și știi care este necesarul de insulină pentru zece hidrați poți tot timpul să compensezi. Îți dau un exemplu… o felie de pâine are zece hidrați, necesarul meu pentru insulină pentru zece hidrați este de două unități de insulină.

Atunci, eu mănânc două felii de pâine și asta înseamnă 20 de hidrați. 20 de hidrați ori două unități de insulină înseamnă patru unități de insulină. Așa că dacă mănânc două felii de pâine, îmi fac patru unități de insulină. Știu câți hidrați are o felie de pâine, 50 de grame de paste sau de orez au zece hidrați, 80 de grame de mămăligă au zece hidrați, un ecler clasic are în jur de 25 de hidrați, un pahar de suc de portocale, în funcție de mărime, între 15 și 30 de hidrați”, a mai spus Dragoș Bucur.

Sursa: Tabu.RO