Cupluri celebre care au trecut testul timpului

Poveștile de dragoste ale vedetelor au fost dintotdeauna adora de fani. Publicul a urmărit cu interes fiecare apariție în public și fiecare noute din presă. Am trecut în revistă câteva povești de dragoste dintre celebrități. După ce veți afla mai multe despre trecutul lor veți putea spune că vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți.

John Travolta și Kelly Preston

Povestea de dragoste dintre John Travolta și Kelly Preston a început într-un mod complicat și a trecut prin niște momente grele. Dar după 28 de ani de căsătorie, relația lor ne face să credem în iubirea adevărată, chiar dacă nu a început ca un basm sau un scenariu de film romantic. Când cei doi s-au cunoscut, în 1989, pe platourile de filmare la The Experts, Kelly era căsătorită, nu fericită, dar într-o relație. Lucrul ăsta nu l-a împiedicat pe Jonh să se țină de ea. În 1991, starul din Grease a cerut-o în căsătorie. A fost o mare surpriză pentru toată lumea, deoarece formau un cuplu de doar doi ani. Kelly a acceptat și la scurt timp s-au căsătorit. Era însărcinată cu fiul lor Jett când au făcut schimb de jurăminte în fața altarului, iar în 2000 au avut și o fiică împreună, pe nume Ella Bleu.

În 2009, fiul lor Jett, de 16 ani, a murit, în timp ce se afla cu familia în vacanță în Bahamas. Decesul lui a lăsat un mare gol și familia lui John Travolta a început să treacă printr-o perioadă foarte grea. După ce și-au oferit spațiu unul celuilalt, lucrurile au început să-și revină. În 2010, Kelly a dat naștere celui de-al treilea copil al lor, un băiețel pe nume Benjamin, care, potrivit lui John, a adus lumină și bucurie în casă. În acest moment starea de spirit a casei lor s-a schimbat iar ei au început să trăiască din nou. Recent, au sărbătorit 28 de ani de căsătorie. Cuplul care a trecut prin multe greutăți, dar asta nu le-a afectat sentimentele de iubire.

James Brolin și Barbra Streisand

S-au cunoscut cu aproape 23 de ani în urmă, când erau maturi și destul de experimentați, dar un pic dezamăgiți de relații. Cu toate acestea, acest lucru nu a fost o barieră pentru ca James Brolin și Barbra Streisand să creadă din nou în iubire. Barbra Streisand a mai fost căsătorită cu Elliott Gould și are un fiu cu el. După ce această căsătorie s-a încheiat, s-a simțit bine singură și nu dorit să se mai implice în vreo relație amoroasă. Cât despre Brolin, el a ma fost căsătorit de două ori înainte și are 3 copii. Cei doi s-au întâlnit pe 1 iulie 1996, la un blind date. Streisand a explicat într-un interviu că se aștepta să întâlnească un bărbat de la munte bărbos, dar Brolin era bărbierit și avea părul scurt. S-au căsătorit doi ani mai târziu.

Ceremonia a fost destul de modestă pentru Hollywood, dar într-adevăr foarte frumoasă. Cu doar 105 invitați pe care i-au considerat cei mai iubiți, seara a fost foarte emoționantă. Cel mai memorabil moment a fost atunci când Barbra Streisand a cântat 2 piese noi de dragoste pentru Brolin. La rândul său, el a rostit un discurs foarte emoționant. Acum Streisand are 77 de ani, iar Brolin 79, și sunt amândoi fericiți de căsătoria lor care a durat atât de mult.

Jon Bon Jovi și Dorothea Hurley

Celebrul star rock Jon Bon Jovi nu a fost susținut atunci când a vrut să se căsătorească cu Dorothea. Mama sa, producătorul, fanii și cea mai mare parte a Americii erau furioși din cauza deciziei muzicianului de a se așeza la casa lui. Dar, în ciuda tuturor acestor provocări, căsătoria lor a trecut testul timpului, întrucât sunt fericiți împreună de 30 de ani. Jon Bon Jovi și Dorothea Hurley s-au cunoscut în ora de istorie în anii ‘80, când aveau 18 ani. Totul a început cu mici discuții și în cele din urmă au început să întâlnească. În vârful carierei lui Jon, în 1989, acesta i-a Dorotheei să se căsătorească în secret. Nu au spus nimănui și au fugit la Las Vegas pentru a se căsători, având ca martor un șofer de taxi. Din păcate, la început, căsătoria lor nu a fost acceptată de multe persoane, inclusiv de mama sa. Nu a fost deloc impresionată de căsătoria lor surpriză.

Managerul său era furios. El i-a spus în mod explicit lui Jon că decizia de a se căsători nu a fost o bună mișcare pentru carieră. Fanii săi și întreaga Americă nu au fost fericiți și mulți oameni au încercat să le distrugă căsnicia. Din fericire, dragostea a învins și Jon Bon Jovi și Dorothea Hurley au reușit să treacă prin momentele grele împreună. Astăzi, cuplul are 4 copii: o fiică și trei fii. În 30 de ani de căsătorie, nici Jon, nici Dorothea nu s-au îndoit nicio clipă de decizia lor de a se căsători. Dimpotrivă, Jon a spus că dragostea lui pentru soția sa crește tot mai mult în fiecare an. El a dezvăluit, de asemenea, că Dorothea este inspirația sa pentru toate baladele pe care le scrie.

Sean Connery și Micheline Roquebrune Connery

Să vezi doi oameni de la Hollywood care sunt împreună de 40 de ani și care încă se iubesc este aproape un miracol. Acesta este cazul cuplului Sean Connery și Micheline Roquebrune Connery, cunoscuți și sub numele de dl și doamnă Bond. Sean și Micheline s-au întâlnit pentru prima dată în 1970 în Maroc. Povestea lor de dragoste a început cu o cină la un turneu de golf. Amândoi erau divorțați. Le-a fost greu să se vadă, din moment ce trăiau în locuri diferite. Potrivit fostului James Bond: „În primele zile ne-a fost greu să ne vedem. Ea locuia încă în nordul Africii împreună cu copiii ei”.

Bariera lingvistică nu a fost nicio problemă, chiar dacă el nu vorbea franceza și ea abia lega două vorbe în engleză. Dar au învățat să comunice în felul lor, mai ales prin limbajul trupului. Sunt împreună de mai bine de 40 de ani și încă împărtășesc aceleași pasiuni în viață. Golful este o parte din povestea lor de dragoste și încă face parte din viața și relația lor. „Micheline este o femeie uimitoare. Ea este iubirea vieții mele ”, a spus la un moment dat Sean Connery.

Kurt Russell and Goldie Hawn

Fiecare cuplu caută să descopere secretul unei căsătorii perfecte și se pare că Goldie Hawn și Kurt Russell au aflat râvnita formulă. Cei doi sunt împreună din 1983 și, deși nu s-au căsătorit niciodată, sunt mai fericiți ca niciodată. Goldie Hawn și Kurt Russell s-au cunoscut în 1966, cu 17 ani înainte de a începe să iasă împreună. La acel moment, el avea 16 ani și ea avea 21. Actrița a dezvăluit câțiva ani mai târziu că l-a plăcut imediat pe Kurt Russell, dar, desigur, nu se putea întâmpla nimic atunci.

În 1983, s-au reîntâlnit, iar actorul a fost fascinate de chipul lui Goldie. Primul lucru pe care l-a făcut după ce nu a văzut-o de aproape 2 decenii a fost s-o complimenteze, iar ei i-a plăcut foarte mult. Atracția a fost instantanee și au început să se întâlnească imediat. După 4 ani de relație, Kurt și Goldie au jucat în Overboard, o comedie romantic care a ieșit foarte bine datorită chimiei dintre ei. Hawn spune că filmul le-a oferit o oportunitate de a-și retrăi primii ani de relație și de a reaprinde scânteia romantică, atunci când este nevoie.

Când au început să iasă împreună, amândoi erau deja părinți. Goldie avea 2 copii din cea de-a doua căsătorie: Oliver și Kate. Kurt avea un fiu, Boston, de la prima sa soție. Cele 2 familii s-au potrivit ca un puzzle și odată ce li s-a născut fiul lor, Wyatt Russell, au devenit o unitate familială mare și fericită. Odată, Goldie Hawn a dezvăluit că ea și Kurt Russell petrec aproximativ „68% din timpul lor împreună”, deoarece, în opinia lor, acesta este semnul unei relații sănătoase. Și se pare că funcționează perfect! Chiar și după mai bine de 4 decenii, sunt încă fericiți împreună.

Penélope Cruz și Javier Bardem

Au fost necesari 15 ani și două filme pentru ca Penélope Cruz și Javier Bardem să-și dea seama că sunt sorți unul altuia. Sunt un cuplu spaniol câștigător de Oscar, care a avut norocul să se îndrăgostească la începutul carierei. Destinul (și Woody Allen) i-a reunit din nou la momentul potrivit pentru a începe povestea lor de dragoste în spatele camerelor de filmat. S-au cunoscut în 1992, pe platourile de filmare. Penélope Cruz avea doar 16 ani când a acceptat să apară pentru prima dată într-un film. Partenerul ei era Javier Bardem, care avea în jur de 20 de ani. Bardem a explicat mulți ani mai târziu că, chiar dacă nu s-a întâmplat nimic atunci, între ei a existat o chimie evidentă.

Când Penelope a împlinit 20 de ani, s-a mutat la New York pentru a studia engleza și baletul. Atât ea cât și Javier Bardem și-au continuat carierele de actori și și-au văzut de viață. Penelope Cruz a început o relație cu actorul Tom Cruise pe când filmau Vanilla Sky, în timp ce Bardem cunoștea succesul cu rolul din No Country for Old Men. Filmul Vicky Cristina Barcelona sub regia lui Woody Allen i-a reunit pe amândoi. Atunci Bardem s-a simțit atras de Cruz. El a recunoscut că în timpul filmărilor, niciunul dintre ei nu a îndrăznit să facă prima mișcare. Din fericire pentru ei, un prieten le-a făcut lipeala la sfârșit.

Au existat câteva îndoieli cu privire la relația lor. Bardem a mărturisit că a ezitat la început, mai ales în timp ce filmau scenele erotice în Vicky Cristina Barcelona. Rolul jucat de Penelope, care era o femeie copleșitoare și pasională, îl impresionase în așa fel încât l-a determinat pe Javier să se întrebe dacă își dorea cu adevărat acel tip de personaj în viața lui. Cu toate acestea, acele scene erau doar ficțiune. În același an în care s-au îndrăgostit, 2007, Javier Bardem a câștigat un premiu Oscar pentru interpretarea sa din No Country for Old Men. Anul următor, Penélope Cruz a fost și ea recompensată cu un Oscar pentru rolul pe care l-a jucat în Vicky Cristina Barcelona. Acesta a fost un moment de cotitură atât în ​​viața lor personală, cât și profesională, tocmai la timp pentru ca relația lor să înceapă. A fost un vis devenit realitate!

S-au căsătorit în secret într-o ceremonie intimă și tot ceea ce știm este că actorul Johnny Depp a fost gazda. De la început, cei doi actori erau foarte discreți cu relația lor. Abia după 3 ani de relație, prin 2010, au fost văzuți ținându-se de mână. În 2011 și în 2013, li s-au născut cei doi copii ai lor, Leo și Luna.

Michael J. Fox și Tracy Pollan

Michael J. Fox și Tracy Pollan pot fi modele pentru multe persoane. Cu ajutorul soției sale, actorul a evoluat de la a fi dependent de obiceiurile proaste până la a fi un activist și fondatorul unei organizații pentru Cercetarea bolii Parkinson. Povestea lor de dragoste începe în 1991, când Michael J. Fox are câteva simptome neobișnuite. Totul s-a întâmplat foarte brusc. La vremea respectivă, el a dezvoltat un tic nervos care i-a afectat filmările pentru Doc Hollywood. Curând, acest tic i-a cuprins toată mâna și umărul. Diagnosticul a fost boala Parkinson. Actorul și-a părăsit rolul principal în Spin City, deoarece simptomele sale au început să interfereze cu cariera sa. Dar Fox nu se mai sperie și spune doar că s-a adaptat la boală și că nu este nimic îngrozitor.

Soția sa, Tracy Pollan, a rămas cu el în perioada cea mai grea. Iar pentru Fox, soția sa a devenit o persoană fidelă care îi dă putere. Michael J. Fox și Tracy Pollan sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani. Prima dată când s-au văzut a fost prin 1985, când Tracy a jucat-o pe prietena lui în serialul de succes Family Ties. Dar nu au început să iasă imediat – le-a trebuit 2 ani! În 1988 s-au căsătorit, dar în curând boala le-a umbrit viața de zi cu zi și au decis să o țină departe de ochii publicului. Acum, Fox confirmă că boala Parkinson „a schimbat dinamica” familiei sale. L-a dus „spre locuri uimitoare și oameni uimitori”. Cuplul are 4 copii. Tracy Pollan i-a fost alături în cele mai grele momente din viață, inclusiv când Michael J. Fox a suferit intervenția chirurgicală la creier pentru a-i atenua tremurul.