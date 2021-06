Dacă un bărbat este viril nu înseamnă că este și fertil!

Atunci când cuplurile își pun problema de avea un copil, atenția cade în primul rând pe analiza și stimularea fertilității femeilor, însă bărbații trebuie să fie la fel de preocupați, pentru că fertilitatea masculină este, de asemenea, un factor decisiv al apariției unui copil.

Infertilitatea masculină reprezintă 40-50% din cazurile de infertilitate a cuplurilor. Infertilitatea masculină apare, de obicei, din cauza deficiențelor materialului seminal (a spermei). În România, dintre cuplurile care își doresc un copil, aproximativ un sfert (27%) nu reușesc să obțină o sarcină, deși încearcă de 1-5 ani.

Diferența între virilitate și infertilitate

Virilitatea este, în mod obișnuit, asociată cu vigoarea, cu puterea și constituția bine clădită și deseori virilitatea, fecunditatea și potența sunt termeni care se amestecă în percepția obișnuită, în discuția despre bărbați și trăsăturile acestora. Totuși, dincolo de un fundal genetic și hormonal care influențează aspectele masculine, fertilitatea masculină se referă la capacitatea unui bărbat de a provoca sarcina unei femei fertile.

Mai mulți bărbați vorbesc despre subiect acum, dar rămâne frecvent o temă tabu. Bărbații lipsesc din conversația publică despre infertilitate, fapt care îi face ca rareori să caute sprijin în lupta cu infertilitatea masculină.

Cauzele biologice ale infertilității masculine pot fi multiple și greu de decelat – cauze genetice sau alți factori de sănătate ar putea fi în joc sau anumite aspecte legate de stilul de viață și de mediu. Dieta, poluarea aerului, stresul, pesticidele, compușii din plastic, sportul in exces, tratamentele hormonale pot face ca numărul spermatozoizilor să scadă, în medie, cu peste 50%, până la vârsta de 40 de ani, așa cum observă diferite studii epidemiologice. 12% dintre bărbații americani cu vârste cuprinse între 25 și 44 de ani sunt infertili, iar efectele se răsfrâng atât asupra cuplului, cât și asupra psihicului masculin.

Ce trebuie să știe și ce pot face bărbații?

Despre întrebarea privind calitatea spermei, ideea a început să capete contur abia prin secolul al XVII-lea, dar preocuparea pentru capacitatea de a procrea a bărbatului este mult mai veche, așa cum vom vedea mai târziu.

Astăzi, când se pune problema ce trebuie să știe și ce pot face bărbații în privința fertilității, răspunsul este că un prim pas este o spermogramă și un consult urologic, pentru a-și evalua fertilitatea masculină, indiferent de gradul subiectiv al virilității lor. În orice caz, virilitatea este importantă în viața cuplului, atunci când este înțeleasă prin prisma libidoului, a rezistenței fizice, a tonusului general etc.

Analiza materialului seminal prin spermogramă măsoară calitatea și cantitatea de spermatozoizi, precum și alți parametri ai spermei. Un număr scăzut de spermatozoizi viabili înseamnă oligospermie, alteori calitatea și nu cantitatea variază și înseamnă prezența de malformații de structura ale spermatozoizilor, motilitate redusă, ADN deteriorat etc. – deficiențe calitative apărute uneori din cauze necunoscute, alteori asociate cu factorii menționați mai sus.

Rădăcina de Maca – planta minune pentru stimularea fertilității masculine

Natura Anzilor Peruvieni poate oferi o soluție în a îmbunătăți statusul fertilității masculine, prin planta de Maca (Lepidium meyenii). Locuitorii Anzilor, întrebați de Locher N.M., într-un set de interviuri despre tradițiile locale, referitoare la această plantă și de ce consumă Maca, au făcut referire la efectul revigorant al acesteia, la rezistență fizică și forța pe care o au în urma utilizării ei. Mulți fermieri care cultivau Maca, în Pasco, făceau referiri la creșterea fertilității.

Analiza stratigrafică a rămășițelor arheologice ale plantelor recuperate din zona Peșterii Panaulauca, un adăpost de stâncă ocupat de oameni din 7700 î.Hr., până în 1200 d.Hr., și situat la 4140 m altitudine, arată că rădăcinile de Maca apar mai întâi între 1900 î.Hr. și 1600 î.Hr, ceea ce indică o tradiție extraordinar de lungă a cultivării acestei plante.

Lida Obregon Vilches – fondator și director general al Institutului American de Fitoterapie – a analizat în anul în 1998 un document de la 1583, care descrie plata anuală a unui tribut în forma a zeci de tone de Maca, din partea populației Yaros din Chinchaycocha (situată în apropierea celui mai mare lac din Peru), către comisarul Juan Tello de Sotomayor – conchistadorul din Sevilla care a fondat orașul Lima. Localnicii foloseau maca și pentru a le menține fertilitatea cailor, care deseori aveau de suferit la acest capitol, din cauza altitudinii ridicate a regiunii respective, iar spaniolii au preluat acest remediu eficient.

Prețiosul tribut a fost cerut cel mai probabil pe fundalul cunoștințelor tradiționale, din zona Anzilor, despre fertilitate, în legătură cu această plantă.

Observațiile de atunci nu erau întâmplătoare, căci, in epoca modernă, s-a observat că această plantă conține 31 de minerale și 60 de fitonutrienți diferiți, care influențează benefic sistemul endocrin (inclusiv glanda pituitară, glandele suprarenale, cât și tiroida). Clase de compuși specifici familiei plantelor de care aparține și Maca (familia Brassicaceae) au o varietate de funcții benefice, studiate din ce în ce mai atent în vitro – de la rolul antibacterian și antioxidant, la cel antimutagen asupra celulelor.

Aceste funcții nu sunt menționate întâmplător, căci toate contribuie la calitatea spermei. Efectul glucozinolaților din Maca poate combate diverși factori ai infertilității masculine, precum infecțiile bacteriene sau excesul de oxidanți și mutații ale ADN-ului spermatozoizilor.

ProFecund Beste un supliment care conține Maca, alături de alți nutrienți – coenzima Q10, zinc, seleniu și prontoantocianidine oligomerice din extract standardizat de semințe de struguri – cunoscuți pentru stimularea fertilității masculine, prin creșterea și îmbunătățirea producției de lichid seminal. ProFecund B este eficient în probleme cauzate de azoospermie, astenosospermie, oligospermie și teratospermie, printre altele. În paralel, unii bărbați pot beneficia și de un alt set de efecte – o creștere a libidoului, o îmbunătățire a calității spermatozoizilor, scăderea anxietății și a nivelului de stres etc.

Astfel, Macapoate fi considerată o plantă cu proprietăți adaptogene, ceea ce înseamnă că ajută la combaterea stresului și creșterea rezistenței, dar și că nu are efecte secundare nedorite. Maca este bogată în calciu și potasiu, conține oligoelemente precum fier, iod, cupru, mangan și zinc, precum și vitaminele B1, B2, C și D și are cel puțin 9 aminoacizi esențiali. Se recomandă o cură de 3 luni înainte de concepție.