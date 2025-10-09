Tabu
DAN ALEXA ȘI ALINA PUȘCĂU, MOMENTE TANDRE LA ASIA EXPRESS. CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTRE EI

by Andreea Damian
Dan Alexa și Alina Pușcău au avut parte de un moment de apropiere în cadrul emisiunii Asia Express.

La Asia Express 2025, o schimbare surprinzătoare a echipelor a adus împreună două personaje complet diferite, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Dan Alexa și Alina Pușcău au trecut printr-o probă care i-a obligat să își coordoneze eforturile rapid, în condiții de tensiune și oboseală.

Cei doi au reușit să comunice bine și au creat o legătură vizibilă, complet neașteptată.

Seara, atmosfera a devenit mai relaxată, dar nu fără umor. Antrenorul de fotbal a făcut câteva glume despre condițiile în care va dormi colega lui, deoarece ea a spus că are doar o lenjerie intimă neagră, pe care nu o poate purta de faţă cu el. Acest moment a adus râsete, dar și o senzație de apropiere între ei.

Fanii și-au dat seama imediat de chimia dintre cei doi și au început să comenteze în spațiul online. Pe lângă glume, scena a avut și un ton mai personal, generând speculații despre ce ar putea urma. În ciuda atmosferei din cameră, Alina Pușcău a rămas discretă și a ales să se odihnească îmbrăcată cu hainele pe care le avea, spre surprinderea celor din jur.

În următoarea zi, Dan Alexa și Alina Pușcău au reluat traseul pe care l-au avut de urmat, dar atmosfera dintre ei părea diferită. Schimbul de priviri și modul în care vorbeau arătau o apropriere. Mai mult, cei doi se sprijineau unul pe celălalt și păreau să se înțeleagă mai bine decât alte echipe din emisiune.

Într-un moment surprins de camere, concurenta i-a atins ușor părul, iar colegul ei a răspuns cu gesturi calde. Acest lucru a semnalat o legătură tot mai apropiată între cei doi concurenți.

