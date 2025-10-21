DAN NEGRU, DESPRE SĂRĂCIA DIN RAHOVA. A STÂRNIT RAPID CONTROVERSE ÎN MEDIUL ONLINE

Dan Negru a distribuit pe pagina sa de Facebook un mesaj, în urma exploziei din cartierul Rahova, de vinerea trecută.

Acesta a atras atenția asupra sărăciei din cartierele Rahova și Ferentari, în timp ce, paradoxal, București rămâne cel mai bogat oraș din România.

„Rahova – locul nenorocirii de ieri – împreună cu Ferentari – e printre cele mai sărace cartiere din țară. Și totuși, Bucureștiul e cel mai bogat oraș din țară. Ați auzit de „raportul decilă”? El arată cât de mare e diferența dintre cei mai bogați și cei mai săraci dintr-o populație.

Imaginează-ți că iei toți oamenii dintr-o țară și îi așezi în ordine crescătoare după venituri, de la cel mai sărac la cel mai bogat. „Decilă” vine din latinul “decem”, adică 10 – și se referă la diferența dintre cei mai bogați 10% și cei mai săraci 10%.

Suntem praf! Diferența e uriașă. Statisticile arată că România e țara cu cea mai mare inegalitate între bogați și săraci din Uniunea Europeană. Cei mai bogați 10% dintre români câștigă de peste opt ori mai mult decât cei mai săraci 10%”, a spus prezentatorul pe pagina sa de Facebook.

Mai mult, Dan Negru a vorbit și despre diferențe, susținând faptul că în Rahova oamenii trăiesc o lună cu prețul unui prânz de afaceri în Primăverii.

„În Rahova sunt oameni care trăiesc o lună întreagă cu cât costă un prânz de afaceri în Primăverii. În Europa, clasa de mijloc e considerată cea care câștigă între 75% și 200% din venitul mediu al țării. La noi, ăștia-s cel mult 20% din populație. Puțini …”, a spus el.

De asemenea, acesta a atras atenția și despre conducerea țării.

„Vă mai spun una despre extreme. Președintele de dinainte a fost profesor, iar cel de acum a fost olimpic la matematică.

Amândoi conducând țara cu cei mai mulți copii care nu merg la școală din Uniunea Europeană. 16% dintre copiii din mediul rural, cu vârste între 7 și 10 ani, nu merg la școală — dar noi avem președinte olimpic, după ce am avut un președinte profesor. Na belea…”, a declarat prezentatorul.

Postarea sa a atras imediat critici, aparent din partea celor care locuiesc în zonă. Evident, prezentatorul a fost taxat pentru cuvintele pe care le-a scris despre cartierul lor.

„Zona in care a avut loc explozia nu este la marginea orasului sau a societatii. Pentru cei care nu au trecut niciodata pe acolo, dar cred ca le stiu pe toate de la televizor si din niste statistici, nu se traieste din ajutoare social sau cersit, nici nu iti dau in cap sa iti fure portofelul. In goana dupa senzational uitati ca sunteti si suntem oameni!”

„Aceiași locatari sunt în toate cartierele, sunt mii de blocuri, de ce sunt mai săraci cei din Rahova decât cei din Titan, Pantelimon, Berceni etc care trăiesc fix în aceleași condiții? Sunt oameni obișnuiți, cred ca asta e exprimarea corecta.”

„Domnule Dan Negru, m-a întristat modul în care ați vorbit despre oamenii din Rahova. În spatele statisticilor sau etichetelor trăiesc familii care muncesc, oameni demni și copii care visează la un viitor mai bun. Rahova nu înseamnă doar sărăcie, ci și talent, cultură și comunitate — locul care a dat artiști ca Ștefan Iordache sau Maria Ploae, Andrei Bacalu. Poate că, înainte să judecăm un cartier, ar fi bine să privim cu mai multă empatie spre oamenii lui.”

Sursa: Tabu.RO