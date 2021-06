Dana Budeanu se retrage de pe YouTube. Și-a şters toate clipurile. Care este motivul

Dana Budeanu este un personaj picant în showbizul românesc. Creatoarea de stil a atras antipatii și ura multor internauți, după ce a criticat fără perdea vedetele și politicienii din România. Ba mai mult, a avut un cuvânt de spus și despre pandemia de Covid-19 și vaccinarea anti-Covid.

Dana Budeanu a avut un timp o rubrică specială la Vorbește lumea, dar a dispărut de pe micul ecran după ce s-a certat cu șefii televiziunii. Apoi și-a făcut un canal de YouTube, în care critica, binențeles, persoanele publice. Recent, vedeta a luat o decizie importantă în această privință.

Dana Budeanu și-a șters toate videoclipurile de pe YouTube şi a explicat care a fost motivul pentru care a recurs la un asemenea gest. A lăsat un mesaj video, scurt, de doar câteva minute, prin care a explicat totul. Faimosul designer de modă a anunțat că nu va mai posta Verdict pe canalul său de YouTube întrucât a decis că tot conținutul său video va fi valabil de acum încolo doar pe aplicația ei, numită Verdict.

Care e motivul pentru care Dana Budeanu nu va mai face Verdict

Deși anunțase cu ceva timp în urmă că va face acest lucru și va muta toate clipurile pe aplicația Verdict, acum s-a produs mutarea. Pe această aplicație, Dana Budeanu își ține la curent comunitatea cu ultimele întâmplări, atât din țară, cât și din-afara țării, postând despre subiecte de actualitate.

„Acest anunț vine să vă scoată din șocul faptului că de azi-noapte nu mai există niciun Verdict pe Youtube. Nici de mafioți, nici de amețite. Eu voi fi doar pe aplicație, cu verdictele pe care le fac, așa cum am promis. Așadar, doar cei care au aplicația vor vedea Verdictul. Este o promisiune pe care am făcut-o în momentul în care am lansat aplicația și din luna iulie tot ceea ce fac ca material video va fi doar pe aplicație.

Mă bucur foarte mult că am ieșit de pe Youtube. Nu mă interesează zecile de milioane de views. Când vă mai uitați voi așa pe Youtube, la oameni, să știți că milioanele de vizualizări nu fac mare cașcaval. OK, alte conturi poate, eu sunt singura care nu am acceptat să fac niciun fel de product placement din care se fac bani. În rest, am făcut acest content moca valabil pentru toată lumea. Nu va mai fi.

Nu consider că trebuie să mai fiu împărțită pe tot felul de platforme sociale. Așa cum am promis și pentru că sunt fidelă celor care sunt acum în comunitatea asta, 52.000 de oameni care și-au descărcat aplicația, vom crește organic. Vom fi aici doar noi oamenii care vrem să fim fericiți și vrem să fim deștepți, să râdem, să facem caterincă. Pe Youtube Verdictul nu va mai exista începând cu luna iulie”, a fost anunțul pe care Dana Budeanu l-a făcut pe Youtube.

În timpul emisiunilor ei pe YouTube, Dana Budeanu a declarat de mai multe ori că nu o interesează părerea lumii despre ea și că ea nu e în mediul online ca să fie plăcută de toți.