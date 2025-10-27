DANA MARIJUANA A DEVENIT BUNICĂ DE BĂIAT

Dana Marijuana a devenit bunică. Fiica sa a născut primul ei copil, un băiețel.

Vestea a venit într-o perioadă dificilă, marcată de probleme cu legea, însă sosirea noului membru al familiei i-a adus o rază de lumină și bucurie care a ajutat-o să depășească momentele grele.

În ultimele luni, Dana Coteanu, cunoscută sub numele de scenă Dana Marijuana, a trecut printr-o perioadă destul de agitată. În decembrie 2024, aceasta a fost arestată preventiv în cadrul unui dosar legat de trafic de droguri. Ulterior, în vara anului 2025, Curtea de Apel Constața a dispus plasarea ei în arest la domiciliu, oferindu-i astfel posibilitatea de a-și continua viața într-un mediu mai apropiat de familie. În această perioadă tulburătoare, Dana a primit o veste care i-a adus bucurie și speranță: fiica ei cea mare a născut.

Alesia a adus pe lume, în mare secret, un băiețel, chiar în perioada în care Dana Marijuana se afla în spatele gratiilor. Tânăra a devenit mamă în luna martie, iar bucuria familiei a fost și mai mare odată cu decizia din luna iulie, când Dana Coteanu a fost plasată în arest la domiciliu, conform CANCAN.

Noah Mihail este numele micuțului, iar alegerea reflectă o combinație de tradiție și simbolism. Potrivit Danei, „Mihail” evocă atât memoria Regelui Mihai, cât și figura Sfântului Mihail, considerat protector și simbol al puterii. „Noah” provine din ebraică și înseamnă odihnă, un nume care a devenit tot mai apreciat de părinți în ultima vreme.

„Am un nepoțel minunat, extraordinar, puternic, voinic. Noah, Noah. Mihail Noah, după regele Mihai. Da, și după Sfântul Mihail, cel mai puternic înger”, a transmis Dana Marijuana.

