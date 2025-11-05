DANA NĂLBARU REVINE ÎN MUZICĂ. NOUA PIESĂ ARE ȘI VIDEOCLIP, FILMAT ÎN ARGEȘ

Dana Nălbaru anunță o revenire emoționantă în muzică. Fosta cântăreață din trupa HI-Q a dezvăluit pe pagina sa de Facebook că a compus un nou cântec, intitulat „Atinge, Tu”, un proiect născut „din dragoste pentru Dumnezeu”, după cum mărturisește chiar ea.

Soția lui Dragoș Bucur a filmat deja imagini pentru videoclip, chiar în județul Argeș, locul unde s-a mutat alături de familie și unde a ales să trăiască mai aproape de natură și de liniște. Piesa urmează să fie lansată în scurt timp.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Dana Nălbaru le-a mulțumit celor care au sprijinit-o în realizarea acestui nou proiect artistic: „Am compus un cântec nou, ieri am filmat câteva imagini și în curând o să vă arăt ce a ieșit. Vreau să mulțumesc celor care m-au ajutat: @dodo.danciu, mulțumesc pentru orchestrație, pentru seriozitatea și rapiditatea cu care ai lucrat, ești foarte talentat și voi reveni în studio-ul tău de la Oradea.

Lui Dan Petcan și lui Florin Bălan le mulțumesc pentru filmarea de ieri, că au venit până aici, în Argeș și că arată așa frumos tot ce au filmat. ???? Lui Dragoș Bucur îi mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea ❤️. Piesa se numește Atinge, Tu și e un cântec pe care l-am compus din dragoste pentru Dumnezeu.”

Anunțul a bucurat fanii artistei, care a ales în ultimii ani să se retragă treptat din lumina reflectoarelor pentru a se dedica familiei și unui stil de viață simplu. Revenirea ei în muzică, cu o piesă profund spirituală, pare să marcheze o nouă etapă personală și artistică.

Sursa: Tabu.RO