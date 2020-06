Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au făcut doi ani de relație

Unul se desparte altul își aniversează relația. Cam așa este în cuplul format de vedete TV matinale, Răzvan Simion și Dani Oțil. Primul tocmai s-a despărtit de Lidia Buble, al doilea are parte de o sărbătoare. Bărbatul a dat lovitură în 2018, căci finalul de an l-a prins în brațele unei femei pentru care mulți bărbați ar fi în stare de orice iar acum fac doi ani.

Dani si Gabriela Prisăcariu, o superbă domnișoară de 28 de ani, model de succes, care în anul 2015 a câștigat concursul „Supermodels by Cătălin Botezatu, au o relatie si au implinit 2 ani. Tânăra a absolvit Dreptul, așa că putem spune că e și frumoasă, și deșteaptă. Iar dacă ținem cont că rutina ei zilnică include ore bune petrecute în sala de fitness, atunci am putea spune că Gabriela este o partidă excelentă pentru Dani Oțil, care și el și-a schimbat viața în bine datorită sportului. Cei doi se potrivesc de minune, iar la început de an 2019 au fost în vacanță în Peru. Iubitei lui Dani i se spune Miss Poponetz pentru ca este dotata. După ce a particpat, în 2015, la concursul „Supermodels by Cătălin Botezatu”, Gabriela a fost invitată la multe emisiuni de televiziune și chiar și la cea unde prezintă și Dani. Cei doi s-au logodit și au sărbătorit în felul lor zilele acestea.