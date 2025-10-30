DANIEL NUȚĂ, PRIMELE DECLARAȚII DUPĂ CE A FOST SURPRINS SĂRUTÂNDU-SE CU DIANA BART

Daniel Nuță a făcut primele declarații după ce a fost fotografiat în timp ce se săruta cu prezentatoarea TV Diana Bart.

Cei doi nu s-au ferit să își arate afecțiunea în public, iar la un moment dat au fost fotografiați în timp ce se îmbrățișau și sărutau. Fanii lor au fost uimiți, având în vedere că știau că prezentatoarea TV încă este căsătorită. Însă, se pare că aceasta a divorțat în discreție.

În cadrul unui interviu recent, Daniel Nuță a oferit primele declarații referitoare la imaginile în care el și Diana Bart au apărut în ipostaze pasionale. Actorul a preferat să fie rezervat, dar a ținut să menționeze că o respectă enorm pe prezentatoarea TV.

„Prefer să nu intru în detalii legate de viața mea personală. Sunt un om discret, îmi place să vorbesc cât mai puțin despre lucrurile din viața personală, romantică, dar în același timp, cât mai mult despre cariera mea, acțiunile și planurile de viitor din punct de vedere profesional. Mă interesează ca oamenii să vorbească despre mine ca actor și despre proiectele mele. Singurul lucru pe care o să-l spun în schimb, în această situație, este că am un profund respect pentru Diana, atât ca femeie, cât și ca jurnalistă.

Știu că imaginile surprinse de paparazzi au stârnit curiozitate, însă tot ce pot confirma este că ea este divorțată de mai bine de șase luni, iar ceea ce s-a întâmplat ține de un moment firesc al vieții, nu de un subiect de presă. Îmi doresc ca discuțiile să rămână în zona profesională, acolo unde fiecare dintre noi se dedică proiectelor sale”, a spus Daniel Nuță pentru Click!

Până acum se știa faptul că Diana Bart este căsătorită, însă aceasta a divorțat în secret și a dorit să fie rezervată pentru a proteja intimitatea copiilor ei. Diana Bart și fostul ei soț, Mihai Dumitrescu, s-au logodit în august 2015, în Italia, s-au căsătorit în 2017 și au împreună două fete, Maira și Amina.

Sursa: Tabu.RO