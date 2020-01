De ce adoră francezii cuvântul NU și ce legătură are asta cu istoria unui popor protestatar

Deși răspunsul implicit la aproape toate întrebările, cererile sau sugestiile este un „non” descurajant, un „oui” se ascunde adesea în contextul celor spuse. Răspunsul „non” vă oferă opțiunea de a spune „oui” mai târziu; [este] invers când spui „oui”, nu mai poți spune „non”!

Olivier Giraud, un comediant francez care a împărtășește informații despre cultura franceză de peste un deceniu în spectacolul său unic – Cum să devii parizian într-o singură oră, explică acest reflex spunând: Răspunsul„ non” îți oferă opțiunea de a spune” oui ‘[da] mai târziu; [este] invers când spui „oui”, nu mai poți spune „non”! Nu trebuie să uităm că francezii sunt un popor de protestatari, iar un protest începe întotdeauna cu un „non”.



Într-adevăr, francezii au protestat mai mult sau mai puțin neîntrerupt de când cetățenii de la Paris au luat cu asalt închisoarea Bastiliei în 1789. Primele proteste au lansat Revoluția Franceză, punând capăt la mai mult de 900 de ani de guvernare monarhică. În vremuri mai moderne, protestatarii din „gilets jaunes” (vestele galbene) de astăzi au ieșit în stradă în noiembrie 2018 pentru a marșa împotriva unei măriri a taxelor pe carburanți și au continuat să protesteze – uneori violent – de atunci, făcând marș pentru noi cauze în fiecare sâmbătă și protestând.

Julie Barlow și Jean-Benoît Nadeau, coautori ai cărții Bonjour, codurile secrete ale conversației franceze, sunt de acord cu Giraud despre nu și rădăcinile sale în cultura franceză pentru proteste. „Revoluția franceză se referea la dreptul irevocabil al tuturor cetățenilor de a refuza, iar„ non”are o calitate de „revanche des petits contre les grands ”[răzbunarea claselor sociale precare] care pare să satisfacă proletarul din fiecare persoană franceză – din orice clasă, scriu ei în carte.

Francezii au conceput de asemenea o varietate de moduri de a spune nu. „Ça risque d’être compliqué” („poate fi complicat”) este cel mai defensiv mod de a spune că o cerere este puțin probabil să fie primită bine. „Ç’est hors de question” („este în afara chestiunii”) este poate cea mai definitivă versiune, eliminând orice speranță de a argumenta ceva. Pentru că deseori, există speranță. „Spre deosebire de opinia populară, francezii ascultă și ascultă bine, dar acest lucru se întâmplă de obicei după ce spun nu de două ori. Este nevoie de o anumită persistență și, uneori, de multă vorbă, dar aproape întotdeauna puteți găsi un da ascuns în spatele unui francez care inițial spune nu”, scriu Barlow și Nadeau.

Contextul include tonul, limbajul corpului și situația; practic, tot ceea ce nu este exprimat în mod expres în cuvinte. În cartea ei Map Culture: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business, profesorul INSEAD Business School – Erin Meyer identifică opt niveluri la care diferitele culturi se raportează. Prima scară abordează rolul contextului în comunicare. Țări precum SUA și Australia sunt culturi cu context scăzut, în care oamenii spun în general ce simt și ceea ce simt este de obicei ceea ce spun. Cu toate acestea, Franța, Rusia și Japonia, tind să fie culturi cu context ridicat, unde „o bună comunicare este sofisticată, nuanțată și stratificată.”, scrie ea. Meyer suspectează că unul dintre factorii care duc la această divizare poate fi găsit în cifre: potrivit cărții sale, există 500.000 de cuvinte în limba engleză, dar doar 70.000 în franceză. Acest lucru înseamnă că anglofonii au mai multe șanse să spună exact ceea ce vor, în timp ce francofonii trebuie să strângă adesea împreună o serie de cuvinte pentru a-și comunica mesajul. Acest lucru nu doar că obligă franceza să fie mai creativă cu limba, ci le permite să fie mai atenți cu ceea ce vor să spună. Această dependență de cuvântul nu – nu înseamnă că francezii sunt un popor fundamental negativ. În parte, abordarea lor începe de la școală. Copiii francezi învață să argumenteze o teză, antiteză și sinteză atunci când scriu eseuri, ceea ce îi învață să își argumenteze punctul de vedere, să argumenteze propriul argument, apoi să elaboreze un rezumat. (preluare)