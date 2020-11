De ce ar trebui să ai grijă de zona ochilor atunci când porți mască

Masca de protecție a devenit un must have în această perioadă, un aliat important împotriva infectării cu Covid-19. Există însă o problemă, care dă mari bătăi de cap tuturor: marginea superioară a măștii, cea care are sârmă, se află în contact direct cu zona ochilor, provocând iritații, oboseală și roșeață.

Cum îngrijim această zonă? Ritual în trei etape.

Îndepărtarea machiajului

Pas esențial pentru a avea grijă de conturul ochilor: demachiere. Ajută la obținerea unei pieli catifelate, la hidratare și strălucire în această zonă sensibilă. E bine să optezi pentru o apă micelară hrănitoare, un ulei pur de demachiere sau o cremă răcoritoare pentru un aspect tonifiat și odihnit. Nu uita să ai grijă să demachiezi și să cureți și restul feței cu produse de îngrijire adecvate.

Tratamentul conturului ochilor

Acesta este pasul esențial pentru un aspect întinerit, netezit, hidratat și radiant. În funcție de nevoile și consecințele purtării unei măști, alege un tratament anti-oboseală, un ser de noapte pentru o hidratare maximă, o cremă bogată sau chiar un ulei de trandafir negru pentru un contur al ochilor reîmprospătat.

Fără machiaj din abundență

Machiajul și purtarea unei măști nu se împacă bine. În această perioadă e indicat să te machiezi discret, evidențiind ochii cu un strat subțire de rimel și un eyeliner sau tuș pe pleoapa superioară.