DE CE ESTE BINE PENTRU NOI SĂ NU FACEM NIMIC INTENȚIONAT. BENEFICIILE VIEȚII LENTE

Este un ritm de viață mai lent și mai conștient răspunsul la stres sau este doar o altă lăudăroșenie de nerealizat, un stil de viață privilegiat?

Generația Millennials îmbrățișează conceptul #SlowLiving – hashtag-ul a fost folosit de peste șase milioane de ori pe Instagram. Între timp, Generația Z a fost pionier în renunțarea discretă la muncă și „joburile de tip leneș”, în care cineva face minimul la serviciu pentru a-și păstra energia pentru părțile mai semnificative ale vieții, fie că este vorba de hobby-uri, relații sau îngrijire personală. Iar oamenii din toate generațiile sunt uniți în dorința de a lucra mai puțin.

Conceptul de slow living nu presupune doar o “încetinire a ritmului”. Nu îți spune nimeni să îți pui viața pe pauză, ci să trăiești într-un mod mult mai conștient și mai sănătos. Conceptul de slow living pune accent în special pe spațiul în care locuiești și pe modul în care acesta te face să te simți. Ideea de baza este că mediul care te înconjoară trebuie să fie unul frumos, care să îți aducă bucurie și care să spună o poveste despre tine. Practic, locuința ta trebuie să fie SANCTUARUL TĂU.

Beneficiile vieții lente

Slow living are numeroase beneficii, printre care cultivarea păcii interioare, îmbunătățirea relațiilor, reducerea stresului și creșterea productivității.

Pentru început, viața trăită lent încurajează conștientizarea și aprecierea momentului prezent. Acest lucru favorizează bunăstarea emoțională, reduce simptomele de anxietate și depresie și cultivă pacea interioară. Apoi, prin prioritizarea conexiunilor semnificative, putem dezvolta relații mai profunde și mai autentice cu familia, prietenii și partenerul de viață. Drept urmare, ne bucurăm de mai mult sprijin emoțional.

Totodată, evitarea ritmului frenetic al vieții și adoptarea unui stil de viață mai deliberat duc la scăderea nivelului de stres și anxietății. Cei care trăiesc o viață lentă se bucură de un sentiment general de calm. În cele din urmă, prin reducerea la minimum a aspectelor care ne distrag atenția, ne putem îmbunătăți creativitatea și productivitatea.

Cum te poți bucura de beneficiile slow living

Mergi mult pe jos, bucură-te de plimbările în aer liber

Scrie celor dragi scrisori, în loc de mesaje text

Întreține relațiile cu prietenii și rudele și organizează periodic întâlniri la masă

Gătește în familie, în loc să iei cină în oraș. Este un mod excelent de conectare emoțională

Practică recunoștința și învață-i și pe cei mici acest obicei prețios care generează o atitudine pozitivă în fața vieții și a lucrurilor ce ne înconjoară

Un studiu publicat în Indian Journal of Community Medicine a studiat care sunt obiceiurile comune în stilul de viață al populațiilor longevive, identificându-le pe următoarele, care se regăsesc într-o foarte mare măsură și în abordarea slow living:

O dietă bazată într-o proporție foarte mare pe legume și fructe proaspete și bio

Activitate fizică moderată, făcută în mod natural (mers cu bicicletă, grădinărit, plimbare)

Timp petrecut cu familia/prietenii

Credința sau obiceiurile sănătoase precum mersul la slujba de duminică

Scopurile precise de viață (să știi de ce te-ai trezit și în ce investești energie în fiecare zi)

Sursa: Tabu.RO