De ce Kylie Jenner nu mai este cea mai tânără miliardară?

Când cel mai tânăr membru al clanului Jenner-Kardashian și-a vândut 51% din acțiunile companiei către gigantul Coty pentru 1,2 miliarde de dolari, a fost un moment care a stârnit admiație pentru tânăra antreprenoare, dar și pentru familie. Una dintre cele mai mari tranzacții făcute de o celebritate, vânzarea părea să confirme ceea ce Forbes spunea despre Kylie în 2019 – că valorează miliarde. Acest lucru era valabil înainte de coronavirus.

„Kylie este un idol al zilelor noastre, care știe ceea ce își doresc consumatorii săi”, spunea directorul general al Coty când au făcut tranzacția. Însă printre detaliile tranzacției, un adevăr mai puțin frumos a ieșit la iveală. Printre rapoartele publice ale Coty din ultimele 6 luni se poate vedea că afacerea fondată de Kylie Jenner este mult mai mică și mai puțin profitabilă decât aceasta a vrut să dea aceasta de înțeles. Kylie Cosmetics era una din companiile de top, sau cel puțin asta se lăsa de înțeles pentru publicații – inclusiv Forbes.

Obsesia de a părea mai bogați decât sunt i-a făcut pe cei din familia Jenner-Kardashian să îi invite pe cei din presa internațională în casele lor, în birourile contabililor și chiar să întocmească documente cu cifre și date false. Inducerea în eroare a fanilor nu este ceva străin pentru Kylie (și familiei ei): timp de un an aceasta a negat că ar avea vreo intervenție chirurgicală făcută buzelor. În mai 2015 a recunoscut, iar acest lucru nu a fost în defavoarea ei. Cum? A motivat că buzele subțiri erau cel mai mare complex al ei, iar următorul pas a fost să își lanseze cunoscutul produs, Kylie Lip Kit.

Fiind un model pentru mai multe branduri și un promotor al noii ei afaceri, cu apariții în reality show-ul familiei (Keeping Up With The Kardashians), nu este de mirare că primul lot de 15.000 de seturi (lip kits), formate dintr-un ruj lichid și un creion de buze s-au vândut la lansarea lor din noiembrie 2015 aproape instant. Cu un preț de 29 de dolari, acestea s-au vândut fulgerător, creatoarea lor declarând la acea vreme pentru Forbes că „înainte să dau un refresh site-ului, totul se vânduse.