De ce a mai rămas Adela Popescu cu familia încă o săptămână în Grecia în vacanță

Simpatica prezentatoare de televiziune și actrița Adela Popescu s-a încumetat să plece pe timp de pandemie într-o vacanță în Grecia împreună cu cei doi copii ai săi, soțul Radu Vălcan și părinții ei. Pentru ei a fost neașteptat de bine astfel că au mai cumpărat o săptămâna de relaxare și a apucat să scrie pe blogul ei un articol despre această experiență de vis despre care puteți citit și voi în continuare.

“A trecut o săptămâna din vacanță și abia acum simt că s-a instalat relaxarea. Noroc că am fost inspirați și ne-am prelungit sejurul cu încă șapte zile. Așa cum va povesteam în stories în zilele trecute ne-am făcut totuși curaj, în plină pandemie de coronavirus, să plecăm în Grecia. Mărturisesc că obligativitatea de a fi testat a cântărit enorm în decizia noastră de a ne face bagajele. Anul acesta ne-am organizat foarte bine și se pare că nu am greșit. Ba dimpotrivă, a fost mai bine decât am sperat. Am făcut o gașcă frumoasă alături de două familii de la grădi- așa ne place nouă să ne spunem- și de bunici. Copiii mari se jucau între ei, se certau, se supărau, mai făceau câte o criză de nervi, apoi voiau la piscină, apoi alt costum de baie, o clătită și nu două și să fie cu cioco, nu miere. Să stea lângă Soph, ba lângă Ava, ba să mănânce peste, ba să îi ducă la wc mami și nu tati, apoi invers. Să arunce mami copilul mic pe jos că să îi ia pe ei în brațe și tot așa. Daaar, cine are pui de grădiniță știe că nu e nimic anormal în asta.

Ce e normal și frumos e să îți “ajustezi” puțin așteptările și să încerci să creezi spații și momente care să nu te frustreze. Să te organizezi bine astfel încât să mai prinzi câteva minute și cu soțul la un pahar de liniște, minute ce îți pot părea cea mai frumosă lună de miere. Bunicii ne-au fost și ne sunt de mare ajutor, reușind, datorită lor, să nu ne fi certat eu și Radu deloc până acum. Ne-am cazat la un hotel pe care îl știam de acum doi ani când avuseseram o vacanță alături de Alexandru mic și Andrei în burtică. Ne-a plăcut atât de mult și ni s-a părut atât de potrivit pentru o vacanță de familie încât am dorit să revenim.

Nu ne-a dezamăgit nici de dată asta. Ce am făcut diferit acum, a fost să explorăm mai mult insula și să descoperim locuri noi incredibil de frumoase. Taverne tradiționale și restaurante cu mâncare delicioasă și poziție încântătoare. O să va las mai jos imagini ca să vă convingeți. Ce mi s-a mai părut incredibil a fost să constatăm după o săptămână că patru copii cu vârste între 1,8 luni și 5 ani s-au jucat non stop și nici măcar O DATĂ nu au intrat pe telefon. E adevărat că am avut multă disponibilitate pentru ei, am intrat pe rând in rolul lupului, al doctorului de așchii, al chelnerului sau al celui mai bun prieten. Credeam că e greu să reziști tentației de a câștiga puțină liniște cu ajutorul ecranelor, daaar, cu compania potrivită iată că se poate. Acum am rămas singurei, dar așteptăm cu brațele deschise o nouă gașcă- prieteni dragi din Cluj, cazați la alt hotel, dar alături de care ne pregătim chiar acum să cinăm”, a scris Adela Popescu site-ul ei.